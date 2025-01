Biletul zilei la pariuri, marți, 14 ianuarie 2025. Câștig de peste 400 de lei cu meciuri din Premier League

Biletul zilei la pariuri, marți, 14 ianuarie 2025 este compus din trei evenimente ce vor avea loc în această seară, toate fiind alese din campionatul Angliei. Cu ajutorul cotelor de la Get’s Bet, putem realiza un profit de peste 300 de lei, având o cotă totală de 4,05.

Brentford – Manchester City – „Mașinăria” lui Pep revine și ne aduce o cotă de 1,64

Manchester City se află într-o plină revenire de formă, după o serie de rezultate negative care au șocat lumea fotbalului de pretutindeni. Campioana Angliei joacă marți seară pe terenul celor de la Brentford și vine cu un moral bun .

De asemenea, gruparea pregătită de Pep Guardiola a câștigat ultimele două meciuri din Premier League și este favorită în confruntarea de pe Brentford Community Stadium, acolo unde s-a impus și în ultima deplasare. „Cetățenii” au nevoie de un succes pentru a ține aproape de zona de Champions League, iar pronosticul nostru este ”Victorie City”, care la Get’s Bet are o cotă de 1,64.

Cotă de 1,50 la Chelsea – Bournemouth

Chelsea a ajuns la o serie de patru meciuri consecutive fără victorie în Premier League, iar formația antrenată de Enzo Maresca are neapărată nevoie de o victorie care să mai ridice moralul jucătorilor. De partea cealaltă, Bournemouth, una dintre revelațiile acestui sezon de Premier League, visează cu ochii deschiși la un loc de cupe europene și promite să le pună probleme londonezilor pe Stamford Bridge.

Cu gol marcat în două din ultimele trei deplasări pe acest stadion, Bournemouth este capabilă de a produce una dintre surprizele etapei, iar noi considerăm că oaspeții vor marca cel puțin un gol în meciul din această seară. Din acest motiv, pronosticul nostru pentru acest joc este ”Ambele echipe să înscrie, Timp regulamentar – DA”, care la Get’s Bet are o cotă de 1,50.

Nottingham Forest, revelația sezonului din Premier League – Cotă de 1,64 pentru duelul cu Liverpool

Dacă am spus mai sus de Bournemouth că este una dintre revelațiile acestui sezon, principala revelație a stagiunii este Nottingham Forest. Cu șase victorii consecutive în ultimele 6 etape, Forest este pe locul trei, la egalitate de puncte cu Arsenal și amenință serios zona de UEFA Champions League, fiind la 6 puncte de lider.

Liverpool vine după , dar are cea mai bună ofensivă din prima ligă a Angliei, cu 47 de goluri înscrise. Cum Nottingham Forest a marcat în ultimele 7 meciuri disputate pe teren propriu, am decis să mergem pe pronosticul ”Ambele echipe să înscrie, Timp regulamentar – DA”, care la Get’s Bet are o cotă de 1,64.

Biletul zilei de marți aduce un câștig potențial de 405 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, avem de la Get’s Bet o cotă de 1,64 pentru selecția ”Victorie City” în meciul Brentford – Manchester City, o cotă de 1,50 pentru ”Ambele echipe să înscrie, Timp regulamentar – DA” la Chelsea – Bournemouth și o cotă de 1,64 la Notingham Forest – Liverpool, pentru pariul ”Ambele echipe să înscrie, Timp regulamentar – DA”. Combinate pe un singur bilet, aceste selecții ne oferă o cotă totală de 4,05. Numai bună pentru un câștig de 405 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.