Biletul zilei la pariuri, marți, 14 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Liga Națiunilor pentru un câștig de aproape 360 de lei

Pentru ziua de marți, 14 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care mergem cu încredere, pentru că am avut grijă să le studiem cu atenția cuvenită și pentru că vizăm și un profit de aproape 360 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre două meci în care vrem să vedem goluri. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,57 la .

Deschidem biletul zilei de marți, 14 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru una dintre cele mai importante reprezentative de fotbal din lume, în fapt vicecampioana Europei, Anglia, și Ungaria una dintre naționalele care cel puțin în actuala ediție a Ligii Națiunilor arată că este capabilă de surprize de proporții. Rezultatele din precedentele partide stau mărturie.

Pentru a doua propunere vom merge în Polonia pentru un duel la fel de interesant dacă este să ne raportăm la rezultatele obținute în actuala ediție a Ligii Națiunilor de cele două oponente, țara gazdă, respectiv Belgia. În acest caz aproape că suntem tentați să spunem că rezultatul final chiar nu contează pentru că oricare dintre oponente este capabilă să o învingă pe cealaltă. Noi credem că am ales potul corect.

Cotă de 2,05 pe biletul zilei în disputa Anglia – Ungaria

Prima propunere de pe biletul zilei de marți, 14 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Anglia și Ungaria, din această ultimă etapă în Liga Națiunilor, în luna iunie. Este o confruntare pe care date fiind rezultatele ungurilor din ultima perioadă nu prea aveam cum să o scăpăm din vedere.

Un alt motiv pentru care am ales acest duel este și acela că vrem să-l vedem la joc pe Harry Kane, căpitanul naționalei ”celor trei lei” aflat în cursa după noi recorduri în tricoul reprezentativei Angliei. În consecință vom propune un pont care nu îl vizează neapărat pe fotbalistul lui Tottenham, dar are strânsă legătură cu golurile pe care ne place să credem că le vom și vedea.

Așadar avem premise că putem risca și un pont pe gol-gol, dar încă o dată noi vom merge pe varianta pe care o considerăm cea mai sigură și aducătoare de profit, pentru că nici Anglia nu a rupt gura târgului în primele trei partide disputate în Liga Națiunilor 2022. Doar că fiind un meci ”acasă” ar fi normal să se întâmple ceea ce noi vrem să vă propunem.

Ungaria, pe de altă parte, a înscris în fiecare din cele trei meciuri anterioare, asta ca să argumentăm de ce puteți încerca și varianta gol-gol. Însă, pentru că la Budapesta, Anglia a fost învinsă ne așteptăm la o reacție promptă din partea lui Harry Kane și a coechipierilor lui. Așadar opțiunea noastră va fi: ”gazdele marchează în ambele reprize”, care are la o cotă de 2,05.

Polonia – Belgia ne aduce o cotă de 1,74 la biletul zilei

Tot în Liga Națiunilor rămânem și pentru cea de a doua confruntare pe care am studiat-o și pe care v-o propunem pe biletul zilei de marți, 14 iunie 2022. Am încercat să găsim un pont care, combinat cu prima opțiune, să ne satisfacă setea de câștig financiar și credem că am găsit exact ceea ce căutam și ceea ce ar fi normal să se întâmple, dacă este să fim realiști.

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatele obținute de cele două oponente, Polonia, respectiv Belgiaa, în primele meciuri din noua campanie de Liga Națiunilor. În plus, de această dată chiar credem că vom vedea multe goluri, la fel ca și în meciul tur dintre cele două, când ”dracii roșii” s-au impus cu un neverosimil 6-1. Asta nu înseamnă că polonezii nu au șansa lor.

Însă, am observat noi că trupa condusă în teren de Robert Lewandowski pare mai degrabă în vacanță, decât ancorată într-un obiectiv imediat. Și totuși, ambele oponente au șansa de a încheia această perioadă pe locul 2 în grupă. Și în acest caz am ales pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”ambele marchează”, care are o cotă de 1,74 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 357 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 14 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul ”gazdele marchează în ambele reprize” în duelul dintre Anglia și Ungaria și o cotă de 1,74 pentru ”ambele marchează”, în disputa dintre Polonia și Belgia care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 357 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.