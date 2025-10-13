Biletul zilei la pariuri, marți, 14 octombrie 2025. Câștig de 481 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

, iar marţi vom avea parte de mai multe astfel de jocuri. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.81 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marţi, 14 octombrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1.95 la Portugalia – Ungaria pentru biletul zilei la pariuri de marţi, 14 octombrie 2025

De la ora 21:45, Portugalia va primi vizita Ungariei în grupa F. Lusitanii au punctaj maxim după trei runde și sunt lideri, în timp ce maghiarii ocupă momentan poziția secundă, cu 4 puncte, fiind principalii favoriți pentru calificarea la baraj. Ambele echipe au obținut victorii în runda precedentă: Portugalia a învins dramatic Irlanda, scor 1-0, iar Ungaria a triumfat cu 2-0 contra Armeniei.

Primul meci dintre cele două formații, disputat în septembrie, . Ungaria a condus cu 1-0 și a reușit să egaleze la 2 în minutul 84, dar reușita decisivă avea să fie cea a lui Joao Cancelo. Ne așteptăm la un meci similar și la Lisabona, așadar pentru acest duel am ales pronosticul „Ambele echipe marchează (GG)”, care la SUPERBET are cota 1.95.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.47 la Senegal – Mauritania

Marți se vor disputa ultimele partide ale fazei grupelor din preliminariile africane pentru Cupa Mondială, iar meciul dintre Senegal și Mauritania are o miză foarte importantă. Trupa lui Sadio Mane ocupă primul loc în grupa B, cu 21 de puncte, și are nevoie de un succes în acest duel pentru a-și asigura prezența la turneul final.

Evident, „Leii din Teranga” pornesc cu prima șansă în disputa contra penultimei clasate din grupă și vor dori să tranșeze cât mai repede calificarea, așadar suntem de părere că partida ar putea fi una cu multe goluri. La acest meci vom miza pe varianta „1 și Total Goluri: peste 3.5”, care are la SUPERBET cota 2.47.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.95 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează (GG)” în meciul Portugalia – Ungaria și o cotă de 2.47 pentru „1 și Total Goluri: peste 3.5” la Senegal – Mauritania, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.81. Numai bună pentru un câștig de 481 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.