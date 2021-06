Biletul zilei la pariuri, marți, 15 iunie iunie 2021. Meciurile de la Euro ne aduc la Get’s Bet un câștig de peste 300 de lei

Astăzi pariem pe partidele din prima etapă a Grupei F. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,03 la şi aşteptăm un profit important.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Ungaria – Portugalia, care va începe la ora 19:00. Campioana în exercițiu debutează în fața Ungariei, care va fi susținută la Budapesta de un stadion ce va fi pe jumătate plin.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Franța – Germania, care are startul la ora 22:00. Este de departe cel mai interensat joc al acestei etape, ambele formații începând competiția cu același obiectiv: titlul.

Victoria Portugaliei aduce o cotă de 1,44 la biletul zilei

Toată lumea a fost de acord că Grupa F poate fi numită ușor și ”grupa morții”, pentru că aici regăsim și cea mondială, dar și puternice formație a Germaniei. În condițiile date, șansele Ungariei sunt doar teoretice.

Portugalia vine la acest turneu cu toate vedetele sale, în frunte cu Cristiano Ronaldo. Și dacă starul lui Juventus va avea momente când nu va străluci, atunci la rampă pot ieși un Bruno Fernandes, Bernardo Silva sau Joao Felix.

În plus, trupa lui Fernando Santos are o defensivă beton cu Ruben Dias și Pepe. Pentru acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la o cotă de 1,44.

Golurile de la Franța – Germania vin cu o cotă de 2,10 la biletul zilei

Obișnuite cu fazele înalte la competițiile majore, Franța și Germania se văd nevoite să joace de această dată încă din faza grupelor. Este cu siguranță cel mai așteptat meci al acestei runde, deoarece toată lumea vrea să vadă cum se prezintă campioana mondială la zi, care în plus .

De asmenea, este de urmrit cum va arăta Germania la ultimul turneu cu Joachim Low pe banca tehnică. Nemții au avantajul că vor evolua pe teren propiu, însă faptul că jocul vine chiar în prima etapă ar putea să facă cele două formații să nu riște prea mult.

Dar chiar și așa, forța ofensivă a celor două combatante promite un spectacol total și în aceste condiții vom opta pentru pronosticul ”peste 2,5 goluri”, pentru că și cota de 2,10 oferită de este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 303 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 1,44 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Ungaria – Portugalia și o cotă de 2,10 pentru ”peste 2,5 goluri” la Franța – Germania, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,03. Numai bună pentru un câștig de 303 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.