Biletul zilei la pariuri, marți, 16 decembrie 2025. Câștig de 314 lei cu Barcelona și Chelsea

Fotbalul nu oprește niciodată, nici măcar în timpul săptămânii, iar marți avem parte de noi meciuri în unele campionate, cât și în Cupe.

Goluri multe în Elveția

Campionatul din Elveția a devenit unul sinonim cu spectacolul în acest sezon, cu goluri multe, faze spectaculoase și ocazii de la o poartă la alta, indiferent de meci. De altfel, conform statisticilor, este una dintre competițiile care a cunoscut cele mai multe șuturi pe poartă, ca medie, pe meci, ceea ce este un garant pentru goluri multe.

În Elveția este etapă intermediară în această săptămână, iar noi mizăm pe partida dintre Winterthur și Thun, două echipe ofensive, care practică un joc deschis. Astfel, pronosticul nostru pentru această partida este de minim 3 goluri în meci pentru o cotă de 1,44 oferită de cei de la Betano.

Chelsea își arată valoarea

Chelsea a avut parte de ultime meciuri care au adus rezultate contracdictorii. Londonezii s-au impus în fața Barcelonei, în Champions League, 3-0, dar au fost învinși în campionat, de Leeds United. Totuși, trupa lui Enzo Maresca pare că și-a revenit, iar ultima rundă a fost una încheiată cu victorie, 2-0, contra celor de la Everton.

Acum, londonezii vor juca în sferturile Cupei Ligii Angliei, contra lui Cardiff, echipă ce acum este în al treilea eșalon al fotbalului englez, după ce a retrogradat la finalul stagiunii trecute. Astfel, moi mizăm pe o victorie al lui Chelsea în partida cu Cardiff, din Cupa Ligii Angliei, pentru o cotă de 1,27 oferită de Betano.

Barcelona, gata de spectacol în Cupa Regului

este, fără îndoială, una din echipele din lume care are cel mai spectaculos joc din punct de vedere estetic. Își domină adversarii, care cu greu ies din jumătatea proprie, iar asta duce la victorii destul de clare pentru catalani. În ultima rundă, aceștia s-au impus, 2-0, contra celor de la Osasuna, într-o partidă în care a strălucit Raphinha.

Acum pentru trupa blaugrana urmează duelul cu Guadalajara, din Cupa Regului, și noi mizăm pe un meci în care se marchează minim 4 goluri, pentru o cotă e 1,72 oferită de Betano. Astfel, ajunge la o cotă totală de 3,14 și cu o miză de 100 de lei avem un câștig de 314 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.