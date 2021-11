Biletul zilei la pariuri, marți, 16 noiembrie 2021. Câștig de aproximativ 400 de lei la Get’s Bet cu meciuri din preliminariile CM 2022

În a doua zi a săptămânii vom paria pe două meciuri extrem de interesante, ambele decisive în ecuația calificării la turneul final al Campionatului Mondial. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,75 la şi aşteptăm un profit consistent.

Vom deschide biletul zilei de marți la pariuri cu derby-ul din Grupa G, Olanda – Norvegia, care va lua startul la ora 21:45. „Portocala mecanică” are emoții în ceea ce privește prezența la Cupa Mondială și nu are voie să piardă în fața nordicilor.

A doua confruntare de pe biletul zilei se joacă la Belfast, între Țara Galilor și Belgia. Cele două sunt adversare în Grupa E. „Dracii roșii” și-au asigurat biletele pentru Cupa Mondială, în timp ce britanicii pot rata locul 2, care duce la baraj, dacă pierd.

Cotă de 1,83 de la Olanda – Norvegia pentru biletul zilei

competiție de la care a lipsit în 2018. Deși a dominat grupa, „portocala mecanică” are doar două puncte peste Turcia și Norvegia. Batavii nu își permit nicio eroare, pentru că riscă să rateze încă un Mondial.

În ultimul meci, gazdele au surprins pe toată lumea cu remiza din Muntenegru, scor 2-2, deși au condus cu 2-0. Ofensiva este punctul forte al Olandei, care are o medie de trei goluri pe meci. Memphis Depay e golgheterul preliminariilor, cu 11 reușite.

Norvegia e a treia în clasament și doar un succes îi poate permite să spere la calificare. Nordicii au făcut egal cu Letonia, pe teren propriu, care au un singur eșec în această grupă. Din păcate pentru ei, superstarul Erlin Haaland este accidentat și nu va putea evolua împotriva naționalei lui van Gaal. În tur, cele două naționale au remizat, scor 1-1. Norvegia are însă o serie de șapte meciuri la rând fără victorie contra Olandei. Așadar, la această confruntare vom risca pronosticul „ambele echipe marchează”, care are la o cotă de 1,83.

Golurile în Țara Galilor – Belgia aduc o cotă de 2,05

Belgia nu are emoții în deplasarea de la Belfast. Naționala lui Roberto Martinez e deja calificată la Cupa Mondială. E lider în Grupa G, cu 19 puncte, patru peste gazde. „Dracii roșii” au un parcurs fulminant, șase victorii, o remiză și nicio înfrângere și un golaveraj zdrobitor, 24-5.

De cealaltă parte, & Co. simt în ceafă răsuflarea Cehiei, care este pe locul 3, la trei lungimi distanță. Galezii le-au luat patru puncte cehilor în preliminarii, dar diferența se va face la golaveraj în caz de egalitate. Țara Galilor are 13-8, iar Cehia 12-9. Gazdele vin după o victorie de moral, cu Belarus, scor 5-1. A fost al patrulea succes înregistrat în această grupă. În rest, Țara Galilor a mai bifat două remize și un eșec. Ne așteptăm așadar la o partidă spectaculoasă și mizăm pe varianta „este 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,05.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 375 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 1,83 pentru pronosticul „ambele echipe marchează” în meciul Olanda – Norvegia și o cotă de 2,05 pentru „peste 2,5 goluri” la Țara Galilor – Belgia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,75. Numai bună pentru un câștig de 375 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.