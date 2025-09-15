Biletul zilei la pariuri, marți, 16 septembrie 2025. Câștig de 633 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din prima etapă a grupei de Champions League, în care evoluează echipe cu pretenții. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.14 la MaxWin și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de marți, 16 septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.90 de la Real Madrid – Marseille pentru biletul zilei la pariuri de marți, 16 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Real Madrid – Olympique Marseille, programat de la ora 22:00. ”Galacticii” pornesc din postura de favoriți, însă francezii sunt o formație care pot produce surprize.

Trupa lui Xabi Alonso a început cum nu se poate mai bine sezonul cu patru victorii consecutive în campionat, însă marea problemă o reprezintă numeroasele accidentări din lot, la care .

ADVERTISEMENT

Marseille este o echipă care dacă simte slăbiciunile adversarului poate profita din plin, iar Roberto De Zerbi poate aduce multă liniște de pe bancă. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: sub 2.5”, pentru că și cota de 2.90 oferită de MaxWin este foarte tentantă.

Golurile de la Tottenham – Villarreal aduc o cotă de 2.12

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Tottenham Hotspur – Villarreal, care va începe tot la ora 22:00. Ambele formații își doresc un rezultat bun în startul de Champions League care să le dea încredere pentru viitor.

ADVERTISEMENT

Londonezii sunt în continuare fără Radu Drăgușin, care , dar acest lucru nu pare să reprezinte o problemă. Noul antrenor Thomas Frank a creat o defensivă beton care a luat un singur gol în primele patru jocuri din Premier League.

ADVERTISEMENT

La rândul lor, cu excepția înfrângerii din weekend cu Atletico, Villarreal a început bine stagiunea și a arătat siguranță în apărare. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri: 1-2”, care are la MaxWin o cotă de 2.12.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 633 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la MaxWin o cotă de 2.90 pentru pronosticul ”total goluri: sub 2.5” în meciul Real Madrid – Olympique Marseille și o cotă de 2.12 pentru ”interval goluri: 1-2” la Tottenham Hotspur – Villarreal, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.14. Numai bună pentru un câștig de 633 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.