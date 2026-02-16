Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League

Biletul zilei la pariuri de marți, 17 februarie 2026, poate aduce un câștig de 251 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
FANATIK
16.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 17 februarie 2026 Castig de 251 de lei cu doua meciuri din Champions League
Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League
ADVERTISEMENT

Marți, 17 februarie, este o zi cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Champions League revine, iar noi avem parte de meciuri de foc în baraj. Echipele luptă pentru un loc în optimile de finală. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet cu două selecții care ne poate ridica serios veniturile.

Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League

Evident, primul meci pe care îl analizăm este Benfica – Real Madrid. Cele două echipe s-au întâlnit și în ultima rundă din faza principală, iar atunci a fost spectacol total. Echipa lui Jose Mourinho s-a calificat la baraj după un gol înscris chiar de portarul Trubin, la un corner. Avem, deci, toate motivele să ne așteptăm la un nou duel de foc.

ADVERTISEMENT

Ne așteptăm la o partidă extrem de interesantă, cu multe faze de poartă. Realul nu vrea să aibă emoții în retur. Echipa din capitala Spaniei nu are parte de cel mai bun sezon, iar fanii galacticilor cu greu ar digera un insucces marți seara. Noi mergem însă pe pariul „total goluri peste 2,5”, la o cotă de 1,60.

Cota 1,57 pentru Monaco – PSG

Un alt meci tare al zilei de marți, 17 februarie, este duelul de cinci stele dintre reprezentantele Franței în UEFA Champions League, Monaco și PSG. Echipa lui Luis Enrique va juca în deplasare în prima manșă. Parizienii au câștigat ultima ediție a competiției, iar fanii au pretenții extrem de ridicate.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Partida se anunță una foarte intensă. Monaco pleacă, evident, cu șansa a doua, însă cu siguranță jucătorii vor încerca să facă o figură frumoasă în fața rivalilor. Totuși, noi mizăm pe o victorie a echipei de pe Parc des Princes. Selecția „2 solist” are cota 1,57 la Superbet.

ADVERTISEMENT
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei...
Digisport.ro
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 17 februarie, mizăm pe două selecții atent alese. Avem o cotă de 1,60 pentru „peste 2,5 goluri” în duelul Benfica – Real Madrid și o cotă de 1,57 pentru „2 solist” în partida Monaco – PSG. Combinate pe același bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 2,51, numai bună pentru un câștig de aproximativ 251 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de duminică, 15 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 15 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru U Craiova – FCSB
Biletul zilei la pariuri, duminică, 15 februarie 2026. Câștig de 450 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 15 februarie 2026. Câștig de 450 de lei cu fotbal
Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru U Cluj – Csikszereda
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat...
iamsport.ro
Banciu a văzut ce s-a întâmplat în Craiova - FCSB și a dat un verdict acid: 'Logică de tâlhari! Cum să te gândești la așa ceva?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!