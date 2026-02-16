ADVERTISEMENT

Marți, 17 februarie, este o zi cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Champions League revine, iar noi avem parte de meciuri de foc în baraj. Echipele luptă pentru un loc în optimile de finală. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet cu două selecții care ne poate ridica serios veniturile.

Biletul zilei la pariuri, marți, 17 februarie 2026. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din Champions League

Evident, primul meci pe care îl analizăm este . Cele două echipe s-au întâlnit și în ultima rundă din faza principală, iar atunci a fost spectacol total. Echipa lui Jose Mourinho s-a calificat la baraj după un gol înscris chiar de portarul Trubin, la un corner. Avem, deci, toate motivele să ne așteptăm la un nou duel de foc.

ADVERTISEMENT

Ne așteptăm la o partidă extrem de interesantă, cu multe faze de poartă. Realul nu vrea să aibă emoții în retur. , iar fanii galacticilor cu greu ar digera un insucces marți seara. Noi mergem însă pe pariul „total goluri peste 2,5”, la o cotă de 1,60.

Cota 1,57 pentru Monaco – PSG

Un alt meci tare al zilei de marți, 17 februarie, este duelul de cinci stele dintre reprezentantele Franței în UEFA Champions League, Monaco și PSG. Echipa lui Luis Enrique va juca în deplasare în prima manșă. Parizienii au câștigat ultima ediție a competiției, iar fanii au pretenții extrem de ridicate.

ADVERTISEMENT

Partida se anunță una foarte intensă. Monaco pleacă, evident, cu șansa a doua, însă cu siguranță jucătorii vor încerca să facă o figură frumoasă în fața rivalilor. Totuși, noi mizăm pe o victorie a echipei de pe Parc des Princes. Selecția „2 solist” are cota 1,57 la Superbet.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 17 februarie, mizăm pe două selecții atent alese. Avem o cotă de 1,60 pentru „peste 2,5 goluri” în duelul Benfica – Real Madrid și o cotă de 1,57 pentru „2 solist” în partida Monaco – PSG. Combinate pe același bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 2,51, numai bună pentru un câștig de aproximativ 251 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.