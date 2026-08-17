Biletul zilei la pariuri, marți, 18 august 2026. Câștig de 500 de lei cu Champions League

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Ultimul pas înaintea grupei Champions League, play-off-ul, propune trei meciuri din manșa tur marți, 18 august, și toate se regăsesc pe biletul zilei de marți. Să vedem ce și de ce pariem în Liga Campionilor.

Dinamo Zagreb, favorită la cotă 1,78 pe biletul zilei de marți, 18 august

Toate cele trei partide se joacă de la ora 22:00 și începem cu Dinamo Zagreb – Viking, duelul dintre campioanele din Croația și Norvegia. Dinamo Zagreb e început ezitant sezonul, chiar în preliminariile Champions League. Primul adversar a fost Thun, din Elveția. A fost 1-1 în tur, 2-2 la retur și croații au câștigat în reprizele suplimentare. Asta după ce au revenit de la 1-0 în deplasare și 0-2 acasă. După aceea însă, Dinamo a câștigat tot. Patru meciuri, două în campionat și două în Liga Campionilor, marcând de 13 ori și încasând un singur gol.

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De partea cealaltă, Viking e în plin campionat, unde a pierdut pentru prima dată în șase meciuri chiar în weekendul acesta. Îngrijorător pentru norvegieni este felul în care arată statistica lor în Champions League / Cupa Campionilor Europeni. Mai exact, Viking e pentru a opta oară în competiție și a fost eliminată de la prima „dublă” în precedentele 7 ocazii. Rată de calificare 0%. Pariem pe victoria lui Dinamo Zagreb, la cotă 1,78 pe Winboss.

Răzvan Marin o poate răzbuna pe U Craiova

Al doilea meci al serii, dar și de pe biletul zilei de marți, 18 august, este cel dintre , și AEK Atena, formația pentru care joacă Răzvan Marin. Din punct de vedere al cotelor, meciul se anunță echilibrat, cu un ușor avantaj pentru oaspeți, care au de partea lor valoarea. Însă AEK Atena se află la doar al doilea meci din sezon, iar . Așadar, start ratat de sezon și o lovitură în moralul jucătorilor.

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În schimb, Levski a jucat nu mai puțin de 10 meciuri. Și n-a pierdut niciunul! Are opt victorii și două remize în Champions League (6 meciuri) și campionat (4). Iar cele două rezultate de egalitate au venit în deplasare, în Ligă, 1-1 la Borac Banja Luka și 2-2 la U Craiova, remize dublate de victorii care au adus calificarea mai departe. Pe teren propriu, Levski a câștigat tot și a încasat un singur gol. Contra lui AEK, mizăm pe goluri puține și „sub 2,5 goluri” are cotă 1,69 pe Winboss.

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Fenerbahce – Lyon, capul de afiș de pe biletul zilei

Capul de afiș al serii este, fără doar și poate, Fenerbahce – Lyon, singurul duel al formațiilor care nu sunt campioane în țara lor. Fenerbahce are un lot stelar, după ce l-a luat și pe Lukaku de la Napoli. Ake, Semedo, Asencio, Guendouzi, Kante, Greenwood sunt fotbaliști cu nume și cu trecut nu foarte îndepărtat pe la formațiile de top din Europa. Lui Fener i se opune Lyon, o echipă fără mari vedete, dar o echipă care anul trecut termina prima în grupa principală de Europa League. Se anunță un duel de foc la Istanbul.

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Fenerbahce vine după dușul rece din campionat, 1-2 la Genclerbirligi. Turcii au avut emoții și în primele meciuri europene, eliminând destul de greu pe Gornik Zabrze cu 1-0 și 1-1. Apoi, în turul următor, a fost mai ușor cu Sturm Graz, 2-0 și 1-0. De partea cealaltă, Lyon are doar două jocuri în startul de sezon, în turul precedent de preliminarii. Francezii au întors cu stil un 1-2 la Sparta Praga. La retur, acasă, s-au impus cu 3-0 și și-au asigurat prezența în play-off-ul Champions League, dar și un loc garantat măcar în grupele Europa League. Pentru meciul de la Istanbul ne așteptăm la mai multe reușite. Și mizăm pe „ambele marchează”, la cotă 1,66 pe Winboss.