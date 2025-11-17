Biletul zilei la pariuri, marți, 18 noiembrie 2025. Câștig de 396 de lei cu meciuri din preliminariile Cupei Mondiale

ADVERTISEMENT

Preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 din zona europeană se încheie marți, faza grupelor mai exact, iar ultimele meciuri spunem noi că o să ne aducă un bilet al zilei verde.

România – San Marino. Răzbunarea tricolorilor pentru eșecul de la Zenica

Tricolorii au ratat orice șansă la clasarea pe locul 2 în grupă, iar acum mai au un meci, de palmares, cu San Marino, la Ploiești. Confruntarea vine după eșecul de la Zenica, 1-3, iar moralul jucătorilor României nu e tocmai cel mai bun. Totuși, orgoliul și diferența de valoare își va spune cuvântul și astfel se va decide scorul final al confruntării din preliminarii.

ADVERTISEMENT

Noi mizăm pe un meci în care elevii lui Mircea Lucescu marchează minim 4 goluri, pentru o cotă de 1,54 oferită de Superbet.

Austria – Bosnia. Duel decisiv pentru primul loc în grupă

Spre deosebire de noi, Austria și Bosnia joacă un meci cu miză, care va stabili locurile 1 și 2 din grupă. Gazdele pornesc cu prima șansă, pentru că au avantajul clasamentului, unde acum se bucură de un avans de două puncte. Astfel, un egal le-ar fi de ajuns elevilor lui Ralf Rangnick pentru a termina pe prima poziție în grupă.

ADVERTISEMENT

Sergej Barbarez și elevii săi vin însă cu un moral deosebit și cu speranțele unei calificări directe la Cupa Mondială. Astfel, noi mizăm pe un meci spectaculos, unde se vor marca minim 3 goluri, pentru o cotă de 1,80 oferită de Superbet.

ADVERTISEMENT

Spania – Turcia. Revanșa oaspeților?

În tur, meciul dintre Spania și Turcia a fost unul fără istorie. La Istanbul, ibericii s-au distrat cu adversarii lor și au învins, 6-0, meci în care mai puteau marca câteva goluri. Acum, noi spunem că partida va fi la fel de spectaculoasă și mizăm pe minim 3 goluri în meci pentru o cotă de 1,40 oferită de Superbet.

Astfel, aduce cele 3 meciuri combinate și o cotă cotată de 3,88, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga 396 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.