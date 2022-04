Biletul zilei la pariuri, marți, 19 aprilie 2022. Câștig de peste 350 de lei cu meciuri din Anglia și Italia

Astăzi pariem pe două întâlniri din Anglia și Italia, în care presiunea câștigării unor trofee este tot mai apăsătoare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,98 la şi aşteptăm un profit deosebit.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul FC Liverpool – Manchester United, restanță din etapa a 30-a din Premier League, care va începe la ora 22:00. ”Cormoranii” nu au voie să facă pași greșiți în lupta lor pentru titlu cu Manchester City.

ADVERTISEMENT

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Inter Milano – AC Milan, din manșa secundă a semifinalelor Cupei Italiei, care are startul tot la ora 22:00. O nouă înfruntare așteptată cu mult interes Derby de la Madonnina, mai ales că cele două protagoniste se luptă și pentru ”scudetto”.

Golurile de la Liverpool – Manchester United aduc o cotă de 2,15

Liverpool are de recuperat un punct față de Manchester City, care își va juca miercuri restanța cu Brighton, astfel că nu își permite să piardă puncte, chiar dacă pe Anfield Road vine o echipă de tradiție precum Manchester United.

ADVERTISEMENT

În așteptarea sezonului viitor și a , ”diavolii roșii” nu au depus încă armele în lupta pentru locul 4 care duce în Champions League, deși au șansa a treia în bătălia cu Tottenham și Arsenal.

Jurgen Klopp are cel mai bun atac din Premier League și, așa cum ne-a obișnuit, va pune o presiune imensă pe adversar. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: 2-3”, pentru că și cota de 2,15 oferită de este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1,85 de la Inter – Milan pentru biletul zilei

A doua repriză din Derby della Madonnina pleacă de la 0-0, astfel că accederea în marea finală a Cupei Italiei se joacă. Și va fi, ca de obicei, o încleștare tactică și fizică, în care Simone Inzaghi și Stefano Pioli vor încerca să surprindă reciproc.

Cele două se află în fruntea clasamentului în Serie A și dau marea bătălie și pentru ”scudetto”. Milan are 2 puncte avans, dar Interul are un meci maim puțin disputat și astfel își are soarta în mâini.

ADVERTISEMENT

”Nerazzurii” au de luat o revanșă în fața marii rivale, care în cele trei meciuri directe și două remize. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: 0-2”, care are la o cotă de 1,85.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 379 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 2,15 pentru pronosticul ”total goluri: 2-3” în meciul FC Liverpool – Manchester United și o cotă de 1,85 pentru ”total goluri: 0-2” la Inter Milano – AC Milan, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,98. Numai bună pentru un câștig de 379 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.