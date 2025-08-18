Biletul zilei la pariuri, marți, 19 august 2025. Câștig de 322 de lei cu fotbal

Ultimul tur preliminar înaintea fazei principale este pe cale să înceapă, iar noi vom paria pe două meciuri din play-off-ul Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.22 la și așteptăm un profit formidabil de la DON.ro cu biletul zilei la pariuri de marți, 19 august 2025.

Cotă de 2.05 de la Crvena Zvezda – Pafos FC pentru biletul zilei la pariuri de marți, 19 august 2025

Pafos este o echipă cunoscută românilor, după ce a eliminat-o pe CFR Cluj în play-off-ul de Conference League în sezonul trecut. Ciprioții au început să finanțeze din ce în ce mai mult această echipă, iar rezultatele deja se văd.

sau Orsic, iar în turul precedent au trecut fără emoții de Dynamo Kiev. De partea cealaltă, Crvena Zvezda este una dintre cele mai puternice echipe din estul Europei, însă suntem de părere că forma bună a ciprioților va conta enorm, iar pentru acest meci mizăm pe selecția „X2”, pentru care DON.ro oferă o cotă de 2.05.

Cota de 1.57 de la Rangers – Club Brugge completează biletul zilei de marți

Un alt meci interesant din play-off-ul Ligii Campionilor este cel dintre vicecampioanele din Scoția și Belgia. Fosta echipă a lui Ianis Hagi este la un pas de „masa bogaților” și vor da tot ce e mai bun pentru a obține acest loc.

De partea cealaltă, când a reușit să treacă mai departe de tabloul principal al competiției. Credem că acesta va fi un meci deschis, iar ambele echipe vor practica un fotbal ofensiv, de aceea vom paria pe „GG – Ambele echipe marchează”, pentru care DON.ro ne oferă cota 1.57.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2.05 pentru pronosticul „X2” la Crvena Zvezda – Pafos FC și o cotă de 1.57 pentru „GG” la meciul Rangers – Club Brugge, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.22, numai bună pentru un câștig de 322 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.