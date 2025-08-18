Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 19 august 2025. Câștig de 322 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 19 august 2025, poate aduce un câștig de 322 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din play-off-ul Ligii Campionilor
FANATIK
18.08.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 19 august 2025 Castig de 322 de lei cu fotbal
Biletul zilei de marți este realizat pe baza a două meciuri din play-off-ul Champions League. Foto: Hepta.ro

Ultimul tur preliminar înaintea fazei principale este pe cale să înceapă, iar noi vom paria pe două meciuri din play-off-ul Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.22 la și așteptăm un profit formidabil de la DON.ro cu biletul zilei la pariuri de marți, 19 august 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.05 de la Crvena Zvezda – Pafos FC pentru biletul zilei la pariuri de marți, 19 august 2025

Pafos este o echipă cunoscută românilor, după ce a eliminat-o pe CFR Cluj în play-off-ul de Conference League în sezonul trecut. Ciprioții au început să finanțeze din ce în ce mai mult această echipă, iar rezultatele deja se văd.

Pafos a transferat jucători precum David Luiz sau Orsic, iar în turul precedent au trecut fără emoții de Dynamo Kiev. De partea cealaltă, Crvena Zvezda este una dintre cele mai puternice echipe din estul Europei, însă suntem de părere că forma bună a ciprioților va conta enorm, iar pentru acest meci mizăm pe selecția „X2”, pentru care DON.ro oferă o cotă de 2.05.

ADVERTISEMENT

Cota de 1.57 de la Rangers – Club Brugge completează biletul zilei de marți

Un alt meci interesant din play-off-ul Ligii Campionilor este cel dintre vicecampioanele din Scoția și Belgia. Fosta echipă a lui Ianis Hagi este la un pas de „masa bogaților” și vor da tot ce e mai bun pentru a obține acest loc.

De partea cealaltă, Club Brugge este o echipă care a surprins plăcut în ultimul sezon de Champions League, când a reușit să treacă mai departe de tabloul principal al competiției. Credem că acesta va fi un meci deschis, iar ambele echipe vor practica un fotbal ofensiv, de aceea vom paria pe „GG – Ambele echipe marchează”, pentru care DON.ro ne oferă cota 1.57.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 2.05 pentru pronosticul „X2” la Crvena Zvezda – Pafos FC și o cotă de 1.57 pentru „GG” la meciul Rangers – Club Brugge, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.22, numai bună pentru un câștig de 322 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Biletul zilei la pariuri, duminică, 17 august 2025. Câștig de 616 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 17 august 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal
Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Rapid – FCSB
Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Petrolul – Hermannstadt
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară...
iamsport.ro
Mircea Sandu a spus după 30 de ani de ce l-a dat afară pe Cornel Dinu de la națională: 'Cred că am luat decizia corectă'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!