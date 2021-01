Biletul zilei la pariuri, marți, 19 ianuarie 2021. Două meciuri tari din Premier League și Bundesliga aduc câștig de 396 de lei

Biletul zilei la pariuri, marți, 19 ianuarie 2021. Vă propunem două pronosticuri interesante, la o cotă totală de 3,96, la Get’s Bet. Mizăm pe două meciuri spectaculoase în care sunt angrenate patru dintre cele mai bune echipe din Premier League și Bundesliga.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leicester – Chelsea, de la 22:15, în etapa a 18-a din Premier League, este primul joc de pe biletul zilei. Deși între ele este o diferență considerabilă în clasament, interesant este faptul că ambele formații au golaveraj identic înaintea confruntării de pe King Power Stadium.

Cea de-a doua dispută de pe biletul zilei este Bayer Leverkusen – Dortmund, de la 21:30, în runda cu numărul 17 din Bundesliga. Cele două formații sunt vecine de clasament în partea superioară și au același număr de puncte, 29.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leicester și Chelsea aduc o cotă de 1,68

Fostă campioană a Angliei, Leicester face un nou sezon de excepție și se luptă pentru calificarea în UEFA Champions League. „Vulpile” sunt din nou pe ultima treaptă a podiumului după victoria cu 2-0 contra lui Southampton. Echipa lui Brendan Rodgers are 35 de puncte, cu două mai puține decât liderul Manchester United. Înainte să primească vizita lui Chelsea, gazdele au trei victorii la rând, cu Newcastle, 2-1, cu Stoke, 4-0, în FA Cup, și cu Southampton, 2-0.

Leicester e invincibilă în ultimele șase meciuri, indiferent de competiția în care a evoluat, perioadă în care a câștigat de patru ori și a făcut două remize. Fotbaliștii lui Rodgers au făcut treabă mai bună în deplasare decât pe teren propriu în această ediție de Premier League. Au patru succese, o remiză și patru înfrângeri în jocurile de pe King Power Stadium.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Chelsea e în afara locurilor care duc în cupele europene. E doar pe poziția a șaptea, la cinci puncte de pozițiile de UEFA Champions League. Vine după victoria cu Fulham, din deplasare, scor 1-0. A fost al doilea succes consecutiv pentru albaștri, după cel din FA Cup, cu Morecambe, scor 4-0.

Fotbaliștii lui Lampard s-au impus însă în doar un joc din cele șapte de dinaintea ultimelor două succese. Au bătut-o pe West Ham United, dar au fost victimele lui Everton, Wolves, Arsenal și Man City. În ultimele patru deplasări, Chelsea a pierdut de trei ori, 0-1 cu Everton, 1-2 cu Wolves și 1-3 cu Arsenal. 33-21 este atât golaverajul lui Leicester, cât și cel al lui Chelsea. „Leicester – Chelsea ambele echipe marchează“ are cotă 1,68 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund, cotă 2,35 pentru „peste 3,5 goluri”

Se anunță un duel extrem de spectaculos între Bayer Leverkusen și Borussia Dortmund având în vedere că ambele formații sunt în lupta pentru primele poziții în acest sezon de Bundesliga. Bayer și Borussia sunt vecine în ierarhie, deci punctele puse în joc valorează enorm.

Gazdele au evoluat foarte bine în mare parte din prima parte a sezonului. Au 29 de puncte, la fel ca BVB, și sunt pe locul 3 datorită golaverajului superior. Bayer a marcat 30 de goluri și a încasat 16. De cealaltă parte, galben-negrii au marcat de 32 de ori, dar au primit 20 de goluri. Momentan, Leverkusen nu traversează însă o formă foarte bună. În ultimele cinci partide de campionat a suferit trei înfrângeri, a făcut o remiză și a bifat un succes.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Dortmund este pe locul 4 și traversează o perioadă plină de inconstanță. În ultimele cinci meciuri de Bundesliga are trei succese, o remiză și un eșec. În partida cu Leverkusen, Hazard, Schmelzer și Witsel nu vor putea evolua din cauza accindetărilor. Ultima întâlnire cu Leverkusen a fost extrem de spectaculoasă. A avut loc în urmă cu aproape un an, în februarie, atunci când Bayer a câștigat cu 4-3. „Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund peste 3,5 goluri“ are cotă 2,35 la Get’s Bet.

Biletul zilei are un câştig potenţial de 396 de lei

ADVERTISEMENT

În concluzie, astăzi vă propunem un bilet curajos, cu două cote mari, dar cu şanse ridicate de reuşită. Pronosticul „Ambele echipe marchează” în Leicester – Chelsea beneficiază de cota 1,68 la Get’s Bet, iar cel de „peste 3,5 goluri” pentru Leverkusen – Dortmund are o cotă de 2,35 la aceeași casă.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.