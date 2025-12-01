ADVERTISEMENT

O nouă etapă de Superligă s-a încheiat, însă meciurile tari din campionatele de top din Europa continuă. Noi am pregătit un bilet interesant pentru ziua de marți, 2 decembrie, cu ajutorul DON.ro, care ne poate rotunji veniturile în acest început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, marți, 2 decembrie 2025. Câștig de 277 cu două meciuri din Premier League

Primul meci care ne-a atras atenția este duelul din intre Fulham și Manchester City. Cetățenii au neapărată nevoie de o victorie pentru a rămâne cât mai aproape de liderul Arsenal. Totuși, gazdele vin după două victorii consecutive și vor să producă surpriza.

ADVERTISEMENT

Noi suntem de părere că Manchester City își va face rapid meciul ușor, cu un gol înscris devreme. Clar, Fulham pleacă cu șansa a doua și e greu de crezut că va reuși să scoată ceva din duelul cu echipa din Manchester. Astfel, mizăm pe selecția „2 solist”, care la DON.ro are o cotă de 1,62.

Cotă de 1,71 la duelul dintre Newcastle și Tottenham

Un alt meci tare din Premier League este Newcastle – Tottenham. Aici lucrurile arată mult mai echilibrat. , dar care totuși ocupă locuri în a doua jumătate a clasamentului, pe 11, respectiv 12.

ADVERTISEMENT

Aici evităm să mergem pe un pariu solist, întrucât e greu de spus care este favorita. Totuși, mizăm pe apetitul ofensiv al celor două echipe și credem că vom avea parte de un duel spectaculos. La DON.ro, cota pentru selecția „total goluri peste 2,5” este de 1,71.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la DON.ro o cotă de 1,62 pentru pronosticul „2 solist” la meciul Fulham – Manchester City și o cotă de 1,71 pentru selecția „Peste 2,5 goluri” în duelul Newcastle – Tottenham. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni ajung la o cotă totală de aproximativ 2,77, numai bună pentru un câștig de 277 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.