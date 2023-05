Biletul zilei la pariuri, marți, 2 mai 2023. Posibil câștig de 653 de lei cu meciuri din Premier League și La Liga

Începutul de săptămână programează meciuri incendiare în Premier League și La Liga. Pentru biletul zilei de marți am ales să mizăm pe două derby-uri din cele două campionate tari din Europa. Am construit o cotă totală de 6,86 la Superbet, iar un potențial câștig ne va aduce în buzunare suma de 653 de lei, dacă vom miza 100 de lei.

Arsenal – Chelsea ne ajută cu o cotă de 2,45 pe biletul zilei la pariuri

în detrimentul lui Manchester City. Echipa antrenată de Mikel Arteta poate reveni temporar pe prima poziție cu o victorie în derby-ul cu Chelsea, marți, 2 mai, de la ora 22:00 în partida care închide etapa cu numărul 34 din Premier League.

Manchester City a câștigat la limită cu Fulham, scor 2-1 și a trecut peste Arsenal în clasament, care are un meci în plus. Pentru a nu pierde definitiv urma formației antrenate de Pep Guardiola, Arsenal are nevoie de o victorie în derby-ul londonez cu Chelsea. Formația de pe Emirates a câștigat ultimele trei dueluri directe cu rivala din oraș.

Mai mult decât atât, formația antrenată de Frank Lampard a pierdut ultimele cinci meciuri și este fără victorie în ultimele opt partide. Chelsea ocupă locul 12 în clasament cu 39 de puncte, în 32 de partide. Vom alege varianta „1 și peste 2,5 goluri”, care are la Superbet o cotă de 2,45.

Real Sociedad – Real Madrid sare în ajutor cu o cotă de 2,80 pe biletul zilei la pariuri

Real Madrid își joacă ultimele cărți pentru a rămâne cu șanse matematice la cucerirea titlului în La Liga. „Galacticii” se deplasează pe arena din San Sebastian, marți, 2 mai, de la ora 23:00 pentru duelul cu Real Sociedad din etapa cu numărul 33 din La Liga.

Real Madrid a avut șansa să se apropie de Barcelona, însă trupa lui Carlo Ancelotti a călcat strâmb. Formația de pe Santiago Bernabeu a pierdut, , aceeași rundă în care Barcelona a pierdut cu Vallecano, scor 1-2. În ultima etapă, cea cu numărul 32, Real Madrid a câștigat cu Almeria, scor 4-2.

De cealaltă parte, Real Sociedad luptă pentru un loc care asigură prezența în grupele Ligii Campionilor. Echipa de pe Reale Arena se află pe locul 4, cu 58 de puncte în 32 de partide. Vom alege varianta „2 solist”, care are la Superbet o cotă de 2,80, foarte ofertantă.

Biletul zilei la pariuri de marți, 2 mai 2023, aduce un posibil câștig de 653 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,45 pentru pronosticul „1 și peste 2,5 goluri” în meciul Arsenal – Chelsea și o cotă de 2,80 pentru „2 solist” la Real Sociedad – Real Madrid, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,86. Numai bună pentru un câștig de 653 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.