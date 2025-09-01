Biletul zilei la pariuri, marți, 2 septembrie 2025. Câștig de 378 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două partide din ligile inferioare din România și Anglia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.78 la SUPERBET și așteptăm un profit fantastic cu biletul zilei la pariuri de marți, 2 septembrie 2025.

Cotă de 1.92 la Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița

se încheie marți, cu duelul dintre Chindia Târgoviște și CSC Dumbrăvița, care va începe la ora 19:30. Gazdele au un start pozitiv de sezon, cu două victorii și o remiză în primele patru runde, în timp ce formația din județul Timiș nu a mai obținut niciun punct după succesul din prima etapă contra nou-promovatei CS Dinamo.

Formația antrenată de Ilie Poenaru, , pornește cu prima șansă în acest duel, având și avantajul terenului propriu. Ținând cont de aceste aspecte, vom miza pe varianta „1 pauză/1 final”, care are la SUPERBET o cotă de 1.92.

Cotă de 1.97 la Wealdstone – Southend

Începând cu ora 21:45 se dispută partida dintre Wealdstone și Southend United, din etapa a 7-a a National League, divizia a cincea a fotbalului englez. Oaspeții au început bine noul sezon, aflându-se pe podium după șase runde, în timp ce gazdele ocupă locul 8, cu 9 puncte strânse până în acest moment.

Southend are un parcurs perfect în deplasare, cu trei victorii și un singur gol primit, și este favorită în disputa de pe terenul lui Wealdstone, care a fost învinsă în ultimele două meciuri disputate pe propria arenă. Așadar, am ales pronosticul „Total goluri Southend United: Peste 1.5”, care la SUPERBET are o cotă de 1.97.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.92 pentru pronosticul „1 pauză/1 final” în meciul Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița și o cotă de 1.97 pentru „Total goluri Southend United: Peste 1.5” la Wealdstone – Southend United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.78. Numai bună pentru un câștig de 378 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.