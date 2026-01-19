Biletul zilei la pariuri, marți, 20 ianuarie 2026. Câștig de 584 de lei cu meciuri din UEFA Champions League

ADVERTISEMENT

UEFA Champions League revine marți cu primele meciuri din 2026, iar lupta pentru a ocupa un loc cât mai bun la finalul fazei ligii este una extrem de interesantă. Mizăm 100 de lei la DON.RO și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de marți, 20 ianuarie 2026.

Cotă de 2.85 la Tottenham – Borussia Dortmund, pentru biletul zilei la pariuri, marți, 20 ianuarie 2026

Tottenham are un început dezastruos în 2026, cu 3 eșecuri în primele 3 jocuri. Londonezii au cedat în campionat contra unor echipe mai slab cotate, precum Bournemouth sau West Ham United, și au părăsit Cupa Angliei după o înfrângere contra lui Aston Villa. În Champions League, echipa ocupă locul 11 și păstrează șanse la o calificare directă în optimi, așadar partida cu Borussia Dortmund, care va avea loc marți, de la ora 22:00, este foarte importantă.

ADVERTISEMENT

Germanii sunt neinvinși în noul an. După un 3-3 dramatic contra lui Eintracht Frankfurt, aceștia au obținut două victorii: 3-0 cu Werder Bremen și 3-2 cu St. Pauli. Cu 19 goluri înscrise în primele 16 etape, Borussia Dortmund are cel mai bun atac din Champions League, la egalitate cu PSG, așadar ne așteptăm ca duelul de la Londra să fie unul spectaculos și vom miza pe pronosticul „Peste 3.5 goluri”, care la DON.RO are o cotă de 2.85.

Cotă de 2.05 la Villarreal – Ajax

Tot de la ora 22:00 se va disputa și partida dintre Villarreal și Ajax, două echipe aflate într-o situație foarte dificilă în Champions League. Cele două formații ocupă locurile 35, respectiv 34, și au nevoie de un succes în acest duel pentru a mai spera la o posibilă calificare în faza eliminatorie. Deși pe plan continental nu a impresionat, Villarreal are un sezon foarte bun în La Liga, unde ocupă locul 3, fiind depășită doar de .

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Ajax are un sezon de coșmar. „Lăncierii” sunt pe poziția a treia în campionatul Olandei, însă distanța față de prima poziție, ocupată de , este una imensă: 18 puncte. De asemenea, Ajax a părăsit recent Cupa Olandei, fiind învinsă cu un uluitor 6-0 de AZ Alkmaar în optimi. În aceste condiții, suntem de părere că Villarreal își va respecta statutul de favorită în acest meci și vom alege varianta „1 pauză/1 final”, care la DON.RO are o cotă de 2.05.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 2.85 pentru pronosticul „Total goluri: peste 3.5” la Tottenham – Borussia Dortmund și o cotă de 2.05 pentru „1 pauză/1 final” în meciul Villarreal – Ajax, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5.84, numai bună pentru un câștig de 584 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.