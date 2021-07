Biletul zilei la pariuri, marți, 20 iulie 2021. Câștig de aproape 560 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Liga Campionilor

Două meciuri din manșa întâi a turului 2 preliminar din Liga Campionilor vă propunem pe biletul zilei de marți, 20 iulie. Vom urmări evoluția trupei lui Marius Șumudică, dar ne vom îndrepta atenția și către meciul de la Glasgow, dintre Celtic și Mitdjylland. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,59 la şi aşteptăm un profit generos.

ADVERTISEMENT

Deschidem biletul zilei de marți, 20 iulie 2021, la pariuri cu meciul Lincoln Red Imps – CFR Cluj, care va începe la ora 19:00. Este o întâlnire care ar trebui să fie la îndemâna campioanei României. Diferența de valoare este evidentă în favoarea feroviarilor însă, nu trebuie să ignorăm anumite aspecte care ne indică o oarecare fragilitate în jocul vișiniilor.

Pentru a doua întâlnire mergem în Scoția pentru înfruntarea dintre Celtic și Mitdjylland. Sunt două echipe adepte a jocului pur britanic, fără ”floricele”, două echipe dârze, construite pe modelul fotbalului nordic. Este o dispută deschisă oricărui rezultat, cu un ușor avantaj de partea azdelor.

ADVERTISEMENT

Lincoln Red Imps – CFR ne aduce o cotă de 2,60 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul dintre campioana din Gibraltar, Lincoln Red Imps și CFR, campioana Ligii 1. Revenim asupra ideii că trupa lui Marius Șumudică este favorită clară, dar asta nu înseamnă că gazdelor nu se pot bucura de u gol în poarta lui Arlauskis.

CFR nu mai ieste echipa pe care în sezonul trecut puteam să pariem fără emoții pe ”scor corect 1-0”. Mult mai ofensivă, campioana României păcătuiește încă în defensivă, semn că acolo staff-ul tehnic mai are mult de lucrat. Acesta este și motivul pentru care vă propunem un pont din care nu lipsește o reușită a gazdelor.

ADVERTISEMENT

Lincoln Red Imps a trecut fără emoții de primul tur, după 2-2 și 5-0 cu Fola Esch, însă aceste rezultate nu ne spun mare lucru, adversara fiind una de nivel extrem de scăzut. Vom miza așadar pe un pariu curajos, conform cu realitatea statistică, o variantă ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, pentru că și cota de 2,60 oferită de este mai mult decât ofertantă și pentru că statistica ne ajută.

Cotă de 2,15 pe biletul zilei la Celtic – Mitdjylland

A doua propunere de pe biletul zilei de marți, 20 iulie, este și ea una care ar trebui să ne satisfacă pofta de goluri. Celtic și Mitdjylland sunt două echipe construite să atace. Pentru scoțieni acesta este primul meci oficial. În partidele test, Celtic a înfruntat doar echipe din Anglia și s-a descurcat bine de tot, 3-1 cu Sheffield Wednesday, 2-1 cu Charlton Athletic și 0-1 cu Preston North End.

ADVERTISEMENT

Mitdjylland a jucat înre timp și prima etapă din întrecerea internă, 1-2 cu Odense, iar în cele trei meciuri test ale verii au înscris de 6 ori și au încasat 5 goluri. Practic în fiecare meci Mitdjylland a înscris și a încasat, ceea ce ne face să credem că alegerea pontului pe care vi-l propunem este varianta cea mai corectă și realizabilă.

Celtic are prima șansă, și pentru că joacă acasă, și pentru că este echipa care are în sânge noțiunea de performanță, da asta nu înseamnă că nu fac și ei greșeli pe faza defensivă, mai ales că scoțienii sunt setați să atace. Dacă privim cu atenție rzultatele celor două oponente, din această vară, atunci veți fi de acord că putem miza pe varianta ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,15.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potențial de 559 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 20 iulie, la pariuri, avem de la o cotă de 2,60 pentru pronosticul ”ambele marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Lincoln Red Imps – CFR și o cotă de 2,15 pentru ”ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Celtic – Mitdjylland, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5,59, numai bună pentru un câștig de 559 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.