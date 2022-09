Biletul zilei la pariuri, marți 20 septembrie 2022. Două partide din tenis pot genera un câștig de aproape 300 de lei

Week-end-ul a fost profitabil și de această dată. Am încasat un câștig frumușel, atât în ziua de , cât și în cea de . Pentru biletul zilei de marți, 20 septembrie 2022, am selectat meciuri din tenis.. Suntem încrezători că putem bifa un nou bilet verde. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 2,83 la

Meciurile de la ATP San Diego ne pot aduce un câștig de 283 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de marți, 20 septembrie 2022, cu meciul unuia dintre favoriții publicului de la San Diego, Steve Johnson contra sud-americanului Aljandro Tabilo, din turul 1 a competiției. Se anunță un meci interesant, între unul din cei mai experimentați jucători din circuit și un tenismen care poate etala un tenis bun și pe hard.

ADVERTISEMENT

Cea de-a doua alegere vine de la duelul conaționalilor australieni, Christopher O’Connell și Jason Kubler, tot din runda inaugurală. Va fi un meci disputat, între doi tenismeni care se simt bine pe suprafețe rapide și în special pe ciment.

Cotă de 1,65 pe biletul zilei în disputa dintre Steve Johnson – Alejandro Tabilo

Prima propunere de pe biletul zilei de marți, 20 septembrie 2022, vine de la meciul Steve Johnson – Aljandro Tabilo. Steve Johnson pleacă favorit în acest duel, mai ales că va avea și fanii în spate. Americanul e un specialist pe hard, acolo unde a obținut cele mai bune rezultate de-a lungul carierei. Ultimul meci jucat de Johnson a fost la US Open, în turul întâi, contra lui Dimitrov.

ADVERTISEMENT

Alejandro Tabilo e un tenismen chilian, care s-a remarcat pe suprafața roșie. Jucător de mână stângă, sud-americanul are multe calități, dar rezultatele sale au venit doar pe suprafața roșie. Totuși în ultimul an, Tabilo și-a adaptat jocul și pe suprafețe rapide, precum iarba sau cimentul. Și are capacitatea de se lupta cu jucători buni și pe hard!

Partida va fi una interesantă. Johnson e tenismenul mult mai experimentat și cu un joc mult mai adaptat pe ciment. Dacă va servi bine, Tabilo poate ține pasul cu americanul, dar are nevoie de constanță. Steve, pe lângă serviciu, are și acel slice de rever, cu care își incomodează foarte mult adversarii. În mod normal, americanul va domina acest duel și vom miza pe victoria lui Johnson la H-1,5 game-uri, la o cotă de 1,61 oferită de către cei de la .

ADVERTISEMENT

Christopher O’Connell – Jason Kubler, pariu într-o cotă de 1,72 la biletul zilei

Pentru ce de-a doua alegere, rămânem tot la San Diego, la disputa dintre Christopher O’Connell – Jason Kubler. Se anunță un duel interesant între cei doi australieni. O’Connell nu a obținut rezultate importante până la 28 de ani, fiind în acest moment în afara top 100. Serviciul e una dintre armele sale de bază, dar atunci când nu găsește prima minge, Christopher e expus. Forma de moment e de asemenea slabă. Australianul a cedat în primul tur la US Open, tot în fața lui compatriot, James Duckworth.

Jason Kubler e tot un sportiv din Australia, dar care în acest an s-a remarcat prin rezultat bune. Cu un an mai mare decât O’Connell, Kubler a reușit în sezonul actual evoluții apreciate. De altfel, Kubler a făcut pasul și spre top 100 și are șansa să spere chiar și la top 80. La US Open a făcut tur doi, cedând în fața semifinalistului Frances Tiafoe.

ADVERTISEMENT

Se anunță un meci interesant între cei doi conaționali. Kubler e jucătorul mai bine cotat în acest moment, dar O’Connell poate etala și el un tenis bun, dacă se află într-o bună dispoziție de joc. Însă ținând cont de forma de moment, vom merge pe mâna lui Kubler și recomadăm victoria lui Jason, la o cotă de 1,71 oferită de către cei de la .

ADVERTISEMENT

Un eventual profit de 183 de lei pentru biletul zilei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 20 septembrie 2022, la pariuri, avem de la Betano cotă de 1,65 pentru „victorie la H(-1,5)” în disputa Steve Johnson – Alejandro Tabilo și o cotă de 1,72 pentru „victorie Jason Kubler″ în disputa dintre Christopher O’Connell – Jason Kubler, combo care însumează o cotă totală de 2,75. Iar cu o miză de 100 de lei, putem genera un câștig de 275de lei!

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.