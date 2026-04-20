Biletul zilei la pariuri, marți, 21 aprilie 2026. Câștig de 466 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatul Angliei și Cupa Italiei, în care joacă echipe cu pretenții la trofee. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.66 la Superbet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de marți, 21 aprilie 2026.

Golurile de la Brighton – Chelsea aduc o cotă de 2.15 pentru biletul zilei la pariuri de marți, 21 aprilie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Brighton & Hove Albion – Chelsea Londra, din etapa a 34-a din Premier League, programat de la ora 22:00. Este un duel extrem de interesant între două formații care luptă pentru locuri de cupe europene.

Londonezii traversează o perioadă neagră în care au înregistrat patru înfrângeri la rând, au coborât pe locul 6 în clasament și sunt în pericol să piardă și poziția de Europa League. La toate acestea se mai adaugă și .

De aceste probleme ale londonezilor vor încerca să profite ”delfinii”, care trag și ei speranțe că vor prinde un loc în cupele europene. La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri: 2-3”, care are la Superbet o cotă de 2.15.

Cotă de 2.17 de la Inter – Como

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Inter Milano – Como, din manșa secundă a semifinalelor Cupei Italiei, care va avea loc tot de la ora 22:00. Cristi Chivu este în fața unei performanțe fantastice în primul său an pe banca ”nerazzurrilor”.

Interul pornește cu prima șansă la calificarea în marea finală după . Ar fi o performanță extraordinară pentru tehnicianul român, care este foarte aproape și de câștigarea titlului în Serie A.

Trupa lui Cesc Fabregas este marea revelație a sezonului din Italia și va veni la Milano să-și vândă scump pielea în încercarea de a ajunge pentru prima dată în ultimul act al Cupei. În aceste condiții, am ales pronosticul ”peste 2.5 goluri și ambele marchează”, pentru că și cota de 2.17 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 466 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.15 pentru pronosticul ”interval goluri: 2-3” în meciul Brighton & Hove Albion – Chelsea Londra și o cotă de 2.17 pentru ”peste 2.5 goluri și ambele marchează” la Inter Milano – Como, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.66. Numai bună pentru un câștig de 466 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.