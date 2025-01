Biletul zilei la pariuri, marți, 21 ianuarie 2025. Câștig de 356 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri, marți, 21 ianuarie 2025, vine cu două întâlniri foarte interesante din Champions League. Cu doar 100 de lei miză, Betano ne oferă o cotă de 3,56, numai bună pentru un câștig frumușel.

Cotă de 2,27 la Club Brugge – Juventus pentru biletul zilei la pariuri

Belgienii de la Club Brugge vor primi vizita italienilor de la Juventus. Gazdele ocupă locul 19 în clasamentul grupei unice din Champions League, cu 10 puncte. Deși meciul va fi pe teren propriu, adversarul va pune mari probleme.

În acest moment, Club Brugge se află pe loc de play-off, și, deși poate spera să mai urce după ultimele două etape, șansele sunt totuși reduse. Juventus, de partea opusă, are speranțe mari că va mai urca în clasament.

Trupa pregătită de Thiago Motta dar s-a răzbunat în campionat cu o victorie cu scorul de 2-0, iar moralul este ridicat acum.

Torinezii se află pe locul 14 în grupa unică din Champions League, cu 11 puncte, și pot forța clasarea pe un loc care să ducă direct în fazele eliminatorii. Ținând cont și de lotul puternic pe care Juventus îl are, am ales pronosticul „2”, care la Betano are o cotă de 2,27.

Cotă de 1,57 la PSG – Manchester City

PSG are un nou sezon bun în campionatul intern, dar dezamăgește pe plan extern. Echipa lui Luis Enrique vrea să schimbe acest lucru după ce

Francezii ocupă un rușinos loc 25 în grupa unică din Champions League, cu doar 7 puncte, fiind chiar în afara play-off-ului în acest moment. Meciul de acasă cu Manchester City va fi unul extrem de important.

Nici englezii nu o duc mai bine. Trupa lui Pep Guardiola are un sezon extrem de dezamăgitor, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. „Cetățenii” nu stau nici ei prea bine în Champions League, ocupând poziția 22 cu 8 puncte.

Având în vedere că ambele echipe au jucători de mare valoare și că ambele își doresc să îndrepte situația din clasament pentru a continua să joace mai departe în cea mai prestigioasă competiție la nivel de cluburi din Europa, am ales pronosticul „total goluri peste 2,5”, care la Betano are o cotă de 1,57.

Biletul zilei de marți aduce un câștig potențial de 356 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți avem de la Betano o cotă de 2,27 pentru selecția „2” în meciul Club Brugge – Juventus. Și o cotă de 1,57 pentru „peste 2,5 goluri” în duelul PSG – Manchester City. Combinate pe un singur bilet, aceste selecții ne oferă o cotă totală de 3,56. Numai bună pentru un câștig de 356 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.