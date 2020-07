Biletul zilei la pariuri, marţi, 21 iulie 2020. 767 de lei profit, din două meciuri!

Biletul zilei la pariuri, marţi, 21 iulie 2020. Premier League şi Serie A sunt singurele dintre campionatele mari ale Europei în care încă se joacă. Noi am ales câte o partidă din fiecare dintre ele, pentru o cotă totală de 8,67 la NetBet.

Primul meci de pe biletul zilei este Watford – Manchester City, de la ora 20:00, în etapa 37, penultima, din Premier League. La prima vedere este un duel complet inegal, în care trupa lui Guardiola ar trebui să se impună fără probleme, dar noi credem că va fi o surpriză.

Sassuolo – AC Milan, în etapa 35, este cea de-a doua partidă de pe biletul zilei. Meciul va avea fluierul de start la ora 22:45 şi se anunţă spectaculos şi disputat, întâlnindu-se două echipe în formă, care n-au mai pierdut de 8 runde.

Biletul zilei la pariuri, marţi, 21 iulie 2020. Watford poate produce surpriza

Watford ocupă poziţia 17, ultima care se salvează de la retrogradare. Are 3 puncte în plus faţă de Aston Villa, care e pe 18. În cele două etape rămase, are dueluri extrem de grele cu Manchester City şi Arsenal. În mod ciudat, are mai multe şanse să obţină un rezultat pozitiv cu trupa lui Guardiola.

Manchester City este şi va rămâne pe locul 2 până la finalul sezonului, indiferent de rezultatele pe care le va înregistra, ceea ce înseamnă că Guardiola se poate gândi mai mult la returul din optimile Ligii Campionilor cu Real, decât la ultimele meciuri din Premier League. Tocmai această stare de relaxare a oaspeţilor, poate fi speranţa lui Watford pentru cel puţin un punct. „1X“ are cota 3,40 la NetBet.

AC Milan e cea mai în formă formaţie

Sassuolo e pe locul 8, cu 8 puncte mai puţin decât AC Milan, care se află pe 7. Gazdele de azi au o serie de 8 partide fără înfrângere, mai exact, au pierdut un singur meci de la reluarea competiţiei, pe primul, 1-4 la Atalanta. În rest, au fost 2 egaluri, urmate de 4 victorii şi de alte două remize. Toate jocurile s-au terminat cu goluri de ambele părţi, 8 dintre ele cu cel puţin 3 reuşite pe tabelă.

AC Milan e a şaptea şi pare sigură de locul de Europa League, graţie faptului că Napoli e deja calificată, prin câştigarea Cupei. „Diavolii“ au cele mai bune rezultate de la restart: 9 meciuri fără înfrângere, dintre care 6 victorii. Performanţa e cu atât mai mare cu cât în acest interval au întâlnit Juventus de două ori (Cupă şi campionat), AS Roma, Lazio sau Napoli. De patru etape, AC Milan face numai GG3+. „2 şi ambele marchează“ are cota 2,55 la NetBet.

Aşadar, pentru astăzi am ales să riscăm cu două pronosticuri curajoase, care credem noi că au şanse reale. Watford nu pierde pe teren propriu cu Manchester City, iar AC Milan se impune la Sassuolo, într-un meci în care ambele vor înscrie, înseamnă o cotă totală de 8,67 la NetBet. Cine nu riscă nu câştigă, iar în acest caz, profitul este de 767 de lei. Foarte mare, din doar două meciuri.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

