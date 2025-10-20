Biletul zilei la pariuri, marți, 21 octombrie 2025. Câștig de 300 lei cu fotbal din Champions League

ADVERTISEMENT

Marți au loc primele meciuri din runda de UEFA Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,00 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 21 octombrie 2025.

Cotă de 1.58 de la Leverkusen – PSG pentru biletul zilei la pariuri de marți, 21 octombrie 2025

Etapa a 3-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League ne aduce duelul dintre Bayer Leverkusen și PSG. Formațiile se află la poli opuși, parizienii câștigând ambele dueluri de până acum, pe când „farmaciștii” au înregistrat două remize.

Nu avem cum să nu mizăm pe forma de moment, atât Bayer Leverkusen, cât și . Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „ambele echipe marchează – GG”, care la NetBet are cota 1.58.

Cotă de 1.90 la FC Copenhaga – Borussia Dortmund

Ziua de marți, 21 octombrie, scoate la rampă un duel extrem de interesant. FC Copenhaga așteaptă vizita Borussiei Dortmund, iar forma de moment ne prezintă faptul că danezii suferă, aceștia pierzând în fața lui Qarabag în ultima rundă, pe când

Evident, FC Copenhaga pornește cu a doua șansă în disputa contra Borussiei Dortmund. La acest meci vom miza pe varianta „2 solist”, care are la NetBet cota 1.90.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.58 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – GG” în meciul Bayer Leverkusen – PSG și o cotă de 1.90 pentru „2 solist” la FC Copenhaga – Borussia Dortmund, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.00. Numai bună pentru un câștig de 300 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.