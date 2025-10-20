Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 21 octombrie 2025. Câștig de 300 lei cu fotbal din Champions League

Biletul zilei la pariuri de marți, 21 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 300 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „Faza Ligii” UEFA Champions League.
FANATIK
20.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 21 octombrie 2025 Castig de 300 lei cu fotbal din Champions League
Biletul zilei la pariuri, marți, 21 octombrie 2025. Câștig de 300 de lei cu fotbal din Champions League. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Marți au loc primele meciuri din runda de UEFA Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,00 la NetBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 21 octombrie 2025.

Cotă de 1.58 de la Leverkusen – PSG pentru biletul zilei la pariuri de marți, 21 octombrie 2025

Etapa a 3-a din „Faza Ligii” UEFA Champions League ne aduce duelul dintre Bayer Leverkusen și PSG. Formațiile se află la poli opuși, parizienii câștigând ambele dueluri de până acum, pe când „farmaciștii” au înregistrat două remize.

ADVERTISEMENT

Nu avem cum să nu mizăm pe forma de moment, atât Bayer Leverkusen, cât și PSG marcând în fiecare duel disputat până acum la „masa bogaților. Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „ambele echipe marchează – GG”, care la NetBet are cota 1.58.

Cotă de 1.90 la FC Copenhaga – Borussia Dortmund

Ziua de marți, 21 octombrie, scoate la rampă un duel extrem de interesant. FC Copenhaga așteaptă vizita Borussiei Dortmund, iar forma de moment ne prezintă faptul că danezii suferă, aceștia pierzând în fața lui Qarabag în ultima rundă, pe când nemții s-au distrat cu Athletic Bilbao în meciul precedent din competiție.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Evident, FC Copenhaga pornește cu a doua șansă în disputa contra Borussiei Dortmund. La acest meci vom miza pe varianta „2 solist”, care are la NetBet cota 1.90.

ADVERTISEMENT
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a...
Digisport.ro
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.58 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – GG” în meciul Bayer Leverkusen – PSG și o cotă de 1.90 pentru „2 solist” la FC Copenhaga – Borussia Dortmund, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.00. Numai bună pentru un câștig de 300 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de duminică, 19 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 19 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru Dinamo – Rapid
Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 octombrie 2025. Câștig de 501 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 19 octombrie 2025. Câștig de 501 lei cu 3 meciuri care promit goluri multe
Pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,90...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,90 la Superbet pentru Metaloglobus – FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!