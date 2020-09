Biletul zilei la pariuri, marți 22 septembrie 2020. Facem bani din Liga Campionilor şi Liga 2

Biletul zilei la pariuri, marți 22 septembrie 2020. Cu o cotă totală de 2,52 de la Superbet, obținută de la un meci din Liga 2 și unul din Liga Campionilor, putem să dăm astăzi lovitura cu biletul zilei la pariuri. Dacă alegem să mizăm 100 de lei, am putea băga în buzunar la sfârșitul zilei peste 250 de lei.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul U Cluj – Unirea Slobozia (ora 19:00), din etapa a patra a Ligii 2. Gazdele aveau pretenții mari de promovare, dar au început foarte prost sezonul, motiv pentru care antrenorul Adrian Falub a fost înlocuit de Costel Enache.

Al doilea meci ales pentru biletul zilei de marți la pariuri este cel dintre Slavia Praga și Midtjylland (ora 22:00), turul play-off-ului Ligii Campionilor. Echipa lui Nicolae Stanciu este favorită și poate repeta performanța de anul trecut, când a ajuns în grupele celei mai prestigioase competiții europene intercluburi.

Victoria Clujului aduce o cotă de 1,40 la biletul zilei la pariuri

Universitatea Cluj era una dintre echipele care anunțaseră clar și răspicat la începutul campionatului că se va bate pentru promovarea în prima ligă. Numai că, după un început bun de sezon, cu o victorie în prima etapă pe terenul lui Aerostar Bacău, „șepcile roșii” au dat două rateuri la rând, „acasă” cu ASU Poli Timișoara și în deplasare cu Gloria Buzău, înfrângeri care au dus la despărțirea de antrenorul Adrian Falub.

Nou-promovata Unirea Slobozia a produs supriza la debutul în Liga, 2, reușind să învingă în prima etapă pe Turris Turnu Măgurele cu un gol marcat în minutul 90+4, dar în următoarele două partide nu a mai obținut decât un singur punct, tot pe teren prorpiu, în meciul cu CS Mioveni. În deplasare, a pierdut clar la Chiajna și nu pare a avea forța de a pune probleme nici la Cluj.

Cu un nou antrenor la timonă, ex-petrolistul Costel Enache, „studenții” clujeni nu-și mai permit niciun pas greșit dacă nu vor să rateze din nou promovarea în Liga 1. Diferența de valoarea este net în favoarea gazdelor, așa că vom merge și noi în acest meci pe mâna lor și vom alege pronosticul „1 solist”, care are la Superbet o cotă de 1,40.

Cotă de 1,80 pentru biletul zilei la pariuri de la Slavia Praga – Midtjylland

Slavia Praga și Midtjylland se întâlnesc în această seară în turul play-off-ului Ligii Campionilor. Echipa lui Nicolae Stanciu se descurcă bine pe teren propriu, unde arată o forță de atac deosebită, reușind să înscrie nu mai puțin de 8 goluri în ultimele două partide de campionat. Oaspeții, în schimb, au pierdut clar singura partidă din deplasare din nou sezon, 0-2 la Sonderjyske.

Slavia are de partea sa experiența net superioară, valoarea lotului, dar și avantajul terenului propriu. În plus, fiind vorba de o rundă de calificare în dublă manșă, are nevoie să-și asigure un avantaj cât mai consistent pentru meciul retur, ca să nu aibă parte de surprize. Astfel că anticipăm o victorie a gazdelor în acest meci, cota pentru pronosticul „1 solist” având o cotă de 1,80 la Superbet.

Cotă totală de 2,52 pentru un posibil câștig de peste 250 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1,40 pentru pronosticul „1 solist” la U Cluj – Unirea Slobozia și o cotă de 1,80 pentru pronosticul „1 solist” la Slavia Praga – Midtjylland, care combinate pe același bilet ne dau o cotă totală de 2,52. Numai bună pentru un câștig de peste 250 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.