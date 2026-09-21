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Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie 2026. Câștig de aproape 400 de lei cu meciuri din Olanda și Scoția

Biletul zilei la pariuri de marți, 22 septembrie 2026, este unul extrem de atractiv. Câștig de aproape 400 de lei cu meciuri din Olanda și Scoția, unde sunt implicate echipe de ligi inferioare.
Adrian Baciu
21.09.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri marti 22 septembrie 2026 Castig de aproape 400 de lei cu meciuri din Olanda si Scotia
Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie. Sursa foto: hepta.ro
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Într-o perioadă în care marile campionate de pe continent sunt în pauză din cauza intrării în „scenă” a meciurilor echipelor naționale, pe continent se dispută meciuri de Cupă sau în alte competiții interne, în care evoluează echipei de ligi inferioare. Am ales din oferta celor de la MAXBET trei dueluri care au mare potențial și de unde putem obține o cotă de 3,96.

Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie. Golurile din Cupa Scoției ne aduc o cotă de 1,65

De la ora 21:45, în Scoția avem meciuri din Scottish Challenge Cup. Am ales din ofertă partida Clyde – Rangers B, un duel care promite să vină cu foarte multe goluri. Vom avea un meci între două echipe care marchează mult, dar care și încasează goluri pe bandă rulantă. Cota pentru „Peste 3,5 goluri” este de 1,65 la MAXBET.

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În analiza acestui meci ne-am uitat la istoria ultimelor rezultate ale celor două echipe. Cei de la Clyde au avut, în ultimele meciuri jucate pe teren propriu, următoarele rezultate: 4-1, 1-4, 3-2, 3-0, 1-4, 3-1, 4-1. Dincolo, cei de la Rangers B sunt la fel de „spectaculoși”: 3-2, 2-1, 0-4, 3-0, 4-3, 2-1.

Mizăm pe spectacol și în Cupa Olandei pentru cote de 1,50 și 1,60

Tot marți avem și meciuri din Cupa Olandei (KNVB Beker). Am ales din oferta MAXBET două meciuri care încep la ora 21:00. În primul, Volendam este gazdă într-un meci cu Spakenburg. De la acest meci, bazându-ne pe istoricul duelurilor dintre cele două formații, am mizat pe pariul „Ambele marchează (GG)” la cotă de 1,50. La ultimele dispute Volendam vs Spakenburg am avut următoarele rezultate: 2-1, 3-4, 1-3, 1-2, 4-0. Și în celelalte meciuri jucate de aceste echipe se marchează multe goluri, în general de ambele părți.

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Al doilea meci din Cupa Olandei de pe biletul zilei este ACV Assen – Hoogeveen. Sunt echipe care joacă mereu cu garda jos în fiecare meci. E destul să aruncăm o privire pe ultimele lor rezultate: Assen are următoarele scoruri: 5-1, 6-1, 1-1. Dincolo, Hoogeveen răspund cu: 1-4, 2-2, 2-1. Am ales de aici, din oferta MAXBET, pariul „GG” la o cotă de 1,60. Cota finală pe Biletul zilei ajunge la 3,96.

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Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie
Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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