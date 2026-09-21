Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie 2026. Câștig de aproape 400 de lei cu meciuri din Olanda și Scoția

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Într-o perioadă în care marile campionate de pe continent sunt în pauză din cauza intrării în „scenă” a meciurilor echipelor naționale, pe continent se dispută meciuri de Cupă sau în alte competiții interne, în care evoluează echipei de ligi inferioare. Am ales din oferta celor de la MAXBET trei dueluri care au mare potențial și de unde putem obține o cotă de 3,96.

Biletul zilei la pariuri, marți, 22 septembrie. Golurile din Cupa Scoției ne aduc o cotă de 1,65

De la ora 21:45, în Scoția avem meciuri din Scottish Challenge Cup. Am ales din ofertă partida Clyde – Rangers B, un duel care promite să vină cu foarte multe goluri. Vom avea un meci între două echipe care marchează mult, dar care și încasează goluri pe bandă rulantă. Cota pentru „Peste 3,5 goluri” este de 1,65 la MAXBET.

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În analiza acestui meci ne-am uitat la istoria ultimelor . Cei de la Clyde au avut, în ultimele meciuri jucate pe teren propriu, următoarele rezultate: 4-1, 1-4, 3-2, 3-0, 1-4, 3-1, 4-1. Dincolo, cei de la Rangers B sunt la fel de „spectaculoși”: 3-2, 2-1, 0-4, 3-0, 4-3, 2-1.

Mizăm pe spectacol și în Cupa Olandei pentru cote de 1,50 și 1,60

Tot marți avem și meciuri din Cupa Olandei (KNVB Beker). Am ales din oferta MAXBET două meciuri care încep la ora 21:00. În primul, Volendam este gazdă într-un meci cu Spakenburg. De la acest meci, bazându-ne pe istoricul duelurilor dintre cele două formații, am mizat pe pariul „Ambele marchează (GG)” la cotă de 1,50. La ultimele dispute Volendam vs Spakenburg am avut următoarele rezultate: 2-1, 3-4, 1-3, 1-2, 4-0. Și în celelalte meciuri jucate de aceste echipe se marchează multe goluri, în general de ambele părți.

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Al doilea meci din Cupa Olandei de pe biletul zilei este ACV Assen – Hoogeveen. Sunt echipe care joacă mereu cu garda jos în fiecare meci. E destul să : Assen are următoarele scoruri: 5-1, 6-1, 1-1. Dincolo, Hoogeveen răspund cu: 1-4, 2-2, 2-1. Am ales de aici, din oferta MAXBET, pariul „GG” la o cotă de 1,60. Cota finală pe Biletul zilei ajunge la 3,96.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.