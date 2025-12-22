Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 23 decembrie 2025. Câștig de 285 lei cu două meciuri de la Cupa Africii pe Națiuni

FANATIK
22.12.2025 | 22:30
Pentru marți, 22 decembrie, SUPERBET propune un nou Bilet al zilei, cu două partide interesante din Cupa Africii pe Națiuni, competiție care aduce din nou în prim-plan naționalele Africii. Se anunță o zi extrem de interesantă, iar noi ne putem ridica veniturile la început de săptămână.

Prima confruntare de pe bilet este Congo – Benin, un duel echilibrat, dar în care Congo pornește cu un ușor avantaj datorită consistenței arătate în ultimele meciuri oficiale. Chiar și pe teren neutru, Congo pare echipa mai solidă din punct de vedere defensiv.

Grupa este una strânsă, iar cei din Congo nu își permit să facă pași greșiți împotriva Beninului, deși întâlnesc un adversar care nu a fost departe de o calificare istorică la Campionatul Mondial de anul viitor. Totuși, noi mergem pe selecția 1 solist, cu cota 1,71 la SUPERBET.

Cota 1,67 la Tunisia – Uganda

Al doilea meci este Tunisia – Uganda, o partidă în care tunisienii sunt văzuți drept favoriți clari. Diferența de valoare și experiența superioară la nivel continental sunt evidente. Totuși, la Cupa Africii pe Națiuni, la fiecare ediție au loc și surprize.

Și aici mergem pe un pariu solist, întrucât Tunisia are nevoie de trei puncte în fața unui adversar clar mai slab. În grupă mai joacă Tanzania și Nigeria. Cota pentru pronosticul 1 solist este, de asemenea, foarte bună, 1,67, una care ne ridică cota totală.

În concluzie, pentru Biletul zilei de marți, avem două selecții din Cupa Africii pe Națiuni. Pronosticul 1 solist la Congo – Benin, cu cota 1,71, și 1 solist la Tunisia – Uganda, cu cota 1,67. Combinate pe un singur bilet, cele două opțiuni ne oferă o cotă totală atractivă, de 2,85, ideală pentru un câștig consistent, dacă alegem să mizăm o sumă standard de 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

