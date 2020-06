Biletul zilei la pariuri, marţi, 23 iunie. Profit de 250 de lei din numai două meciuri

Biletul zilei la pariuri, marţi, 23 iunie. Pauza provocată de pandemie a dus la o aglomerare de meciuri pe final se sezon. Şi astăzi este o zi plină de partide interesante. Mergem în Serie A şi La Liga pentru două dueluri care, împreună, aduc o cotă totală de 3,53, la Fortuna.

Primul joc de pe bilet, Verona – Napoli, începe la 20:30 şi contează pentru etapa cu numărul 27 din Serie A. Cele două sunt vecine de clasament, pe locurile 7 şi 6, dar oaspeţii sunt favoriţi în viziunea tuturor bookmakerilor.

Cel de-al doilea meci este cel dintre Levante şi Atletico Madrid, în runda a 31-a din La Liga. Fluierul de start se dă, de asemenea, la 20:30. Trupa lui Simeone are prima şansă de a obţine victoria, dar Levante a opus mereu rezistenţă atunci când a fost gazdă.

Verona are un sezon foarte bun la revenirea pe prima scenă şi se află pe a şaptea poziţie a clasamentului, cu doar un punct mai puţin decât adversarul de astăzi. De la reluarea competiţiilor, a disputat un singur meci, 2-1 „acasă“ contra lui Cagliari. Obiectivul de rămânere în Serie A este, practic, îndeplinit, iar orice rezultat superior e bonus.

Napoli pare să-şi fi revenit. Până acum, a jucat numai în Cupă, trecând de Inter în semifinale şi de Juventus în finală, pentru a ridica trofeul. Ambele jocuri au fost egaluri, 1-1 cu Inter (după 1-0 în tur, înainte de pandemie) şi 0-0 cu torinezii, impunându-se, în final, la loviturile de departajare. Cu moralul la cote maxime, după ce a eliminat două dintre echipele bune ale Italiei, Napoli se poate concentra acum şi pe campionat. „2 solist“ are cota 1,95 la Fortuna.

Atletico are nevoie să se distanţeze de locul 5

Levante stă pe un confortabil loc 11 în clasamentul din La Liga. Departe de zona roşie, la 12 puncte de primul loc retrogradabil, cu doar 8 etape rămase de disputat, a doua formaţie din Valencia joacă fără presiune şi fără miză. Pe locurile de cupe europene nu mai poate ajunge, pentru că este la distanţă prea mare.

Simeone este unul dintre antrenorii buni ai lumii, aşa că nu are cum să nu se gândească la sfârşitul de sezon în toate detaliile. Pe lângă La Liga, trebuie să fie atent la lot, pentru a fi pregătit de Final 8 în Liga Campionilor, din august. Dar nu poate neglija prea mult campionatul. Momentan, a urcat pe 3, dar e la egalitate de puncte cu Sevilla (4), iar alte 4 echipe se află în apropiere. Acum sunt 4 puncte între Atleti şi locurile de Europa League, iar pentru a evita surprizele neplăcute, Simeone are nevoie să crească distanţa. „Peste 1,5 goluri Atletico“ are cota 1,81 la Fortuna.

În concluzie, victoria lui Napoli la Verona, cotată la 1,95, împreună cu două goluri marcate de Atletico pe terenul lui Levante, cotă 1,81, înseamnă un multiplicator total de 3,53 oferit de Fortuna.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.