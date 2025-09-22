Biletul zilei la pariuri, marți, 23 septembrie 2025. Câștig de 352 de lei cu fotbal

Deși etapa cu numărul 5 din LaLiga s-a încheiat dumincă, marți încep deja meciurile din runda a 6-a, profitând de faptul că în această săptămână se vor juca doar meciuri de Europa League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,52 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 23 septembrie 2025.

Cotă de 2,20 de la Athletic Bilbao – Girona FC pentru biletul zilei la pariuri de marți, 23 septembrie 2025

Etapa de LaLiga din interiorul acestei săptămâni le aduce față în față pe Athletic Bilbao și Girona, două echipe ce au pierdut meciurile de runda trecută. Formația din Țara Bascilor este clar într-o scădere de formă, cu trei înfrângeri consecutive în toate competițiile, în timp ce revelația din urmă cu două sezoane din LaLiga are un debut dezastruos.

În primele 5 meciuri disputate, Girona a adunat un singur punct și a marcat doar de două ori, în schimb, micuța echipă iberică a încasat nu mai puțin de 15 goluri, ceea ce înseamnă o medie de 3 goluri în fiecare partidă.

De partea cealaltă, după un început bun cu trei victorii consecutive, Athletic Bilbao Fără atacantul de 23 de ani în lot, bascii nu pierdut ultimele trei meciuri și nici măcar nu au izbutit să marcheze. Cu toate acestea, suntem de părere că Girona se află într-un moment critic și este una dintre favoritele la retrogradare în acest sezon, așa că vom miza pe „1 & peste 2,5 goluri” pentru o cotă de 2,20 de la Betano.

Cota de 1,60 de la Levante – Real Madrid completează biletul zilei de marți

Real Madrid are un start perfect de sezon! „Los Blancos” au câștigat toate cele 6 meciuri de până acum, iar Kylian Mbappe este eroul principal al madrilenilor. Atacantul francez a înscris până acum în aproape toate partidele formației antrenate de Xabi Alonso, mai puțin în cea cu Mallorca din campionat, în care două reușite ale sale au fost anulate după ofsaiduri la limită.

Având în vedere pentru această întâlnire vom miza pe „Kylian Mbappe înscrie oricând” pentru o cotă de 1,60 oferită de Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2,20 pentru pronosticul „1 & peste 2,5 goluri” la Athletic Bilbao – Girona FC și o cotă de 1,60 pentru „Kylian Mbappe înscrie oricând” la meciul Levante – Real Madrid, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3,53, numai bună pentru un câștig de 353 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.