Marți, 24 februarie, este o zi cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Champions League revine, iar noi avem parte de meciuri de foc în baraj. Echipele luptă pentru un loc în optimile de finală. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet cu două selecții care ne poate ridica serios veniturile.

Biletul zilei la pariuri, marți, 24 februarie 2026. Câștig de 280 de lei cu două meciuri din Champions League

Evident, primul meci pe care îl analizăm este Inter – Bodo/Glimt. Cum elevii lui Cristi Chivu au de recuperat două goluri, ne așteptăm la un duel extrem de interesant.

, cu multe faze de poartă. Inter va evolua pe un teren perfect și e obligată să marcheze cât mai multe goluri pentru a trece mai departe în optimi. Noi mergem pe pariul „Inter – total goluri peste 2,5”, care la Superbet are cota 1.69.

Cota 1,64 pentru Bayer Leverkusen – Olympiacos

Un alt meci tare al zilei de marți, 24 februarie, este duelul dintre Bayer Leverkusen – Olympiacos. „Farmaciștii” s-au impus în manșa tur cu scorul de 2-0, iar returul se anunță de foc.

Suporterii se așteaptă la goluri din partea ambelor formații. Bayer Leverkusen pleacă cu prima șansă după meciul tur, însă cu siguranță Olympiacos va încerca să facă o figură frumoasă în fața nemților. Noi mizăm pe pe goluri în meciul din play-off-ul Ligi Campionilor. Selecția „GG – ambele echipe marchează” are cota 1,64 la Superbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 24 februarie, mizăm pe două selecții atent alese. Avem o cotă de 1,69 pentru „Inter – peste 2,5 goluri” în duelul Inter – Bodo/Glimt și o cotă de 1,64 pentru „GG – ambele echipe marchează” în partida Bayer Leverkusen – Olympiacos. Combinate pe același bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 2,80, numai bună pentru un câștig de aproximativ 280 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.