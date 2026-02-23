Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 24 februarie 2026. Câștig de 280 de lei cu două meciuri din Champions League

Biletul zilei la pariuri de marți, 24 februarie 2026, poate aduce un câștig de 280 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
FANATIK
23.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 24 februarie 2026 Castig de 280 de lei cu doua meciuri din Champions League
Biletul zilei de marți, 24 februarie, poate aduce un câștig de 280 de lei. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Marți, 24 februarie, este o zi cu totul specială pentru iubitorii fotbalului. Champions League revine, iar noi avem parte de meciuri de foc în baraj. Echipele luptă pentru un loc în optimile de finală. Noi, cu ajutorul Superbet, am pregătit un bilet cu două selecții care ne poate ridica serios veniturile.

Biletul zilei la pariuri, marți, 24 februarie 2026. Câștig de 280 de lei cu două meciuri din Champions League

Evident, primul meci pe care îl analizăm este Inter – Bodo/Glimt. Manșa tur s-a terminat, în mod surprinzător, cu norvegienii în avantaj, scor 3-1. Cum elevii lui Cristi Chivu au de recuperat două goluri, ne așteptăm la un duel extrem de interesant.

ADVERTISEMENT

Ne așteptăm la un spectacol ofensiv din partea nerazzurrilor, cu multe faze de poartă. Inter va evolua pe un teren perfect și e obligată să marcheze cât mai multe goluri pentru a trece mai departe în optimi. Noi mergem pe pariul „Inter – total goluri peste 2,5”, care la Superbet are cota 1.69.

Cota 1,64 pentru Bayer Leverkusen – Olympiacos

Un alt meci tare al zilei de marți, 24 februarie, este duelul dintre Bayer Leverkusen – Olympiacos. „Farmaciștii” s-au impus în manșa tur cu scorul de 2-0, iar returul se anunță de foc.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

Suporterii se așteaptă la goluri din partea ambelor formații. Bayer Leverkusen pleacă cu prima șansă după meciul tur, însă cu siguranță Olympiacos va încerca să facă o figură frumoasă în fața nemților. Noi mizăm pe pe goluri în meciul din play-off-ul Ligi Campionilor. Selecția „GG – ambele echipe marchează” are cota 1,64 la Superbet.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digisport.ro
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 24 februarie, mizăm pe două selecții atent alese. Avem o cotă de 1,69 pentru „Inter – peste 2,5 goluri” în duelul Inter – Bodo/Glimt și o cotă de 1,64 pentru „GG – ambele echipe marchează” în partida Bayer Leverkusen – Olympiacos. Combinate pe același bilet, cele două pronosticuri ne oferă o cotă totală de 2,80, numai bună pentru un câștig de aproximativ 280 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de duminică, 22 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 22 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.40 la Superbet pentru Unirea Slobozia – Universitatea Craiova
Biletul zilei la pariuri, duminică, 22 februarie 2026. Câștig de 338 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 22 februarie 2026. Câștig de 338 de lei cu fotbal
Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 21 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru Rapid – Dinamo
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu...
iamsport.ro
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu plutește deasupra poporului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!