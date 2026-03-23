Biletul zilei la pariuri, marți, 24 martie 2026. Câștig de 367 de lei cu două meciuri de fotbal

ADVERTISEMENT

Rundele din campionatele puternice ale Europei s-au încheiat în week-end, înainte de pauza internațională, însă pentru biletul zilei de marți vom miza pe un duel din divizia a treia engleză și pe un derby din UEFA Women’s Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.67 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 24 martie 2026.

Cotă de 1.71 la Doncaster – Port Vale pentru biletul zilei la pariuri de marți, 24 martie 2026

Doncaster Rovers și Port Vale se vor întâlni marți, de la ora 21:45, într-o restanță din etapa 32 a League One, divizia a treia engleză. Doncaster ocupă locul 17 în acest moment, cu 47 de puncte, la 5 distanță de zona retrogradării, în timp ce Port Vale este pe poziția a 24-a, ultima, cu doar 31 de puncte, însă are 3 meciuri în minus față de majoritatea echipelor din această divizie. „De vină” pentru numărul de restanțe al lui Port Vale este parcursul fabulos pe care echipa îl are în Cupa Angliei.

ADVERTISEMENT

Recent, gruparea din Stoke-on-Trent . În sferturi, Port Vale va avea o misiune mai dificilă însă, deoarece va juca în deplasare pe terenul lui Chelsea. Totuși, la acest duel suntem de părere că Doncaster va profita de avantajul terenului propriu și se va impune, cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „1 solist” fiind de 1.71.

Cotă de 2.15 la meciul Arsenal – Chelsea din UEFA Women’s Champions League

Dacă în fotbalul masculin Arsenal este în căutarea primului trofeu UEFA Champions League din istorie, în fotbalul feminin gruparea londoneză a fost campioana Europei în două rânduri, în 2007 și 2025. În sferturile ediției actuale din UEFA Women’s Champions League, .

ADVERTISEMENT

Campioana Europei se află într-o formă excelentă în 2026, suferind un singur eșec, 0-1 contra lui Manchester United în semifinala Cupei Ligii. Arsenal s-a impus și în precedentul meci contra lui Chelsea, 2-0 chiar pe Stamford Bridge. Așadar, ținând cont atât de forma sportivă, cât și de avantajul terenului propriu, suntem de părere că Arsenal va învinge în această primă manșă, varianta „1 solist” având o cotă de 2.15 la SUPERBET.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.71 pentru pronosticul „1 solist” la Doncaster – Port Vale și o cotă de 2.15 pentru „1 solist” în meciul de fotbal feminin dintre Arsenal și Chelsea, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.67, numai bună pentru un câștig de 367 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.