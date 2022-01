Biletul zilei la pariuri, marți, 25 ianuarie 2022. Meciurile din Africa și Portugalia ne aduc un câștig de aproape 350 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din Africa și Portugalia în miza este calificarea mai departe în fazele eliminatorii. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,43 la şi aşteptăm un profit însemnat.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Maroc – Malawi, din optimile de finală de la Cupa Africii pe Națiuni, care va începe la ora 21:00. Magrebienii sunt mari favoriți, dar surprizele au fost la ordinea zilei la acest turneul final.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Benfica Lisabona – Boavista Porto, din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei, care are startul la ora 21:45. Ca orice meci de calificare, totul este posibil, însă ”vulturii” au prima șansă să ajungă în marea finală.

Cotă de 2,12 de la Maroc – Malawi pentru biletul zilei

Marocanii sunt văzuți ca una dintre echipele cu mari șanse la câștigarea trofeului și asta pentru că beneficiază de un selecționer experimentat, bosniacul Vahid Halilhodzic, și de un lot cu nume grele, mulți dintre fotbaliști evoluând cu succes în Europa.

Însă, Cupa Africii a fost întotdeauna tărâmul marilor surprize, așa că nu este exclus ca naționala din Malawi să dea marea lovitură. Condusă de pe margine de românul Mario Marinică, .

Chiar dacă a prins in extremis locul pentru optimi, Malawi s-a dovedit o nucă grea în prima fază a competiției, mai ales datorită jocului compact creat de tehnicianul român. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Maroc: sub 1,5”, pentru că și cota de 2,12 oferită de este foarte tentantă.

Golurile de la Benfica – Boavista aduc o cotă de 1,62

Benfica pare că a trecut peste imensul scandal de la finalul anului trecut care a dus la și încearcă acum să ajungă în finala Cupei Ligii Portugaliei, o competiție nu foarte importantă, dar care poate salva sezonul.

Chiar dacă sunt neînvinși de la numirea lui Nelson Verissimo pe banca tehnică, ”vulturii” mai au doar speranțe de doi bani la titlu și astfel că această întâlnire cu Boavista devine una de interes maxim.

Deși nu este în cel mai bun sezon al ei, Benfica tot are cel mai bun atac din Portugalia, iar acest lucru poate fi un indiciu pentru duelul cu Boavista, o formație cu o defensivă fragilă. La acest meci vom miza pe varianta ”peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 1,62.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 343 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la o cotă de 2,12 pentru pronosticul ”total goluri Maroc: sub 1,5” în meciul Maroc – Malawi și o cotă de 1,62 pentru ”peste 2,5 goluri” la Benfica Lisabona – Boavista Porto, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,43. Numai bună pentru un câștig de 343 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.