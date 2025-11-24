Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 25 noiembrie 2025. Câștig de 348 lei cu Liga Campionilor

Biletul zilei la pariuri de marți, 25 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 348 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „faza ligii” UEFA Champions League
Cristian Măciucă
24.11.2025 | 22:13
Biletul zilei la pariuri marti 25 noiembrie 2025 Castig de 348 lei cu Liga Campionilor
Biletul zilei la pariuri, marți, 25 noiembrie 2025. Câștig de 348 lei cu Liga Campionilor. FOTO: hepta.ro
Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 5-a din faza ligii a UEFA Champions League, în care sunt programate meciuri super tari. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,48 la NetBet și așteptăm un profit incredibil cu biletul zilei la pariuri de marți, 25 noiembrie 2025.

Victoria celor de la Benfica la Ajax aduce o cotă de 1,86 la biletul zilei la pariuri de marți, 25 noiembrie

Ajax și Benfica sunt adversare în etapa a 5-a din UEFA Champions League. Meciul de pe Amsterdam Arena este programat marți, 25 noiembrie, de la ora 19:45. „Lăncierii” au o formă catstrofală în acest sezon de Ligă.

Este pe locul 36, ultimul din Liga Campionilor. Nici Benfica nu stă mai bine, la fel ca gruparea batavă, lusitanii au 0 puncte după primele patru etape. Vom miza totuși pe victoria celor de la Benfica în acest duel, pronosticul „2 solist” având o cotă de 1,86 la NetBet. 

Cotă de 1,87 în Arsenal – Bayern Munchen

Arsenal – Bayern Munchen e capul de afiș al zilei de marți în UEFA Champions League. Partida de pe Emirates va avea loc începând cu ora 22:00. Se anunță un meci spectaculos cu faze la ambele porți.

Înaintea acestui duel, cele două formații au maximum de puncte după primele patru etape, performanță cu care se mai laudă doar Interul lui Cristi Chivu. La acest duel vom merge pe varianta peste „10,5 cornere”, care la NetBet are o cotă de 1,87.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 348 lei

Biletul zilei la pariuri, marți, 25 noiembrie
În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1,86 pentru pronosticul „2 solist” la Ajax – Benfica și o cotă de 1,87  pentru „peste 10,5 cornere” la Arsenal – Bayern Munchen, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,48. Numai bună pentru un câștig de 348 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
