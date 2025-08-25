Biletul zilei la pariuri, marți, 26 august 2025. Câștig de 561 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două partide din manșa secundă a , dueluri extrem de importante, care vor decide calificarea în faza grupei. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.61 la MAXBET și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de marți, 26 august 2025.

Cotă de 2.30 la Kairat Almaty – Celtic pentru biletul zilei la pariuri de marţi, 26 august 2025

Campioana din Kazahstan, Kairat Almaty, a produs o mare surpriză pe terenul celor de la Celtic, unde a reușit să obțină o remiză, scor 0-0, în prima manșă a play-off-ului din UEFA Champions League. Marți, de la ora 19:45, va avea loc returul din Kazahstan, în care scoțienii pornesc, totuși, cu prima șansă.

Campioana din Premiership are un lot cotat la 130 de milioane de euro, de peste zece ori mai valoros decât cel al adversarilor, așadar este principala favorită la o calificare în grupă, chiar dacă va disputa manșa secundă în deplasare. În aceste condiții, am ales pronosticul „2 pauză/2 final”, care la MAXBET are o cotă de 2.30.

Calificarea Stelei Roșii aduce o cotă de 2.44

Începând cu ora 22:00, se va disputa la Limassol manșa secundă a „dublei” dintre , și Steaua Roșie Belgrad. În meciul tur, formația unde joacă și românul Vlad Dragomir a produs surpriza și a învins cu 2-1. Sârbii vor fi extrem de motivați să obțină o nouă calificare în grupă, iar la acest meci vom miza pe varianta „Calificare: Steaua Roșie Belgrad”, care are la MAXBET o cotă de 2.44.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 2.30 pentru pronosticul „2 pauză/2 final” în meciul Kairat – Celtic și o cotă de 2.44 pentru ”Calificare: Steaua Roșie Belgrad” la Pafos – Steaua Roșie Belgrad, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.61. Numai bună pentru un câștig de 561 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

