Biletul zilei la pariuri, marţi, 28 iulie 2020. Astea sunt meciurile care ne triplează banii

Biletul zilei la pariuri, marţi, 28 iulie 2020. Multe campionate s-au încheiat deja, iar acolo unde încă se mai joacă, sezonul intern se apropie de final. Am ales pentru biletul de astăzi două partide interesante, din Italia şi România, care ne pot aduce un profit de 200%. Casa Pariurilor ne oferă cota 3,02 pentru cele două pronosticuri alese.

Prima partidă de pe biletul zilei este Parma – Atalanta, de la 20:30, în etapa cu numărul 37 din Serie A. Lucrurile sunt clare în Italia: echipele care merg în Champions League şi Europa League se cunosc deja, la fel şi două dintre cele care vor retrograda. Mai există un mic semn de întrebare în ceea ce o priveşte pe Lecce, dar şansele de salvare sunt minime.

CFR Cluj – FC Botoşani, de la 21:30, în runda 9 din play-off-ul Ligii 1, este al doilea meci de pe biletul zilei. Ardelenii mai au de jucat 3 „finale“ până la sfârşitul sezonului şi trebuie să le câştige pe toate pentru a deveni din nou campionii României. Dacă pierd azi, îi oferă şansa Craiovei de a câştiga campionatul pe terenul Astrei în meciul de mâine seară.

Biletul zilei la pariuri, marţi, 28 iulie. Atalanta luptă pentru locul 2 în Serie A

Parma e pe 11, cu 46 de puncte. În cele două runde rămase din Serie A, poate urca până pe 8 sau cădea pe 15. Oricum, nu e mare diferenţă pentru sezonul viitor. Nu joacă în Europa, dar nici în Serie B. De 10 meciuri, face numai rezultate de „ambele marchează şi peste 2,5 goluri“: 3 victorii, un egal şi 6 înfrângeri.

Atalanta, poziţia a treia momentan, e în luptă cu Inter şi Lazio pentru locul secund la final de an. După 36 de etape, are un golaveraj incredibil: 96-45. Cel mai bun atac, de departe, şi cea mai mare medie de reuşite pe meci. Atalanta a înscris 96 de goluri! Următoare în topul atacului este Inter, cu 77 de goluri, cu 19 mai puţin. Ne aşteptăm şi azi la un festival de goluri şi o victorie în faţa unui adversar inferior şi nemotivat. „1 şi peste 2,5 goluri“ are cota 1,64 la Casa Pariurilor.

CFR are o singură opţiune: victoria!

CFR Cluj e într-o situaţie delicată. A jucat doar 7 meciuri, deci mai are 3. Primul, astăzi, cu FC Botoşani. Apoi, restanţa cu FCSB (vineri) şi, în ultima etapă, cel mai probabil cu titlul pe masă, la Craiova (luni, 3 august). Acum, cu un meci mai puţin, e la 4 puncte de Universitatea Craiova. Trei victorii îi garantează un nou titlu, dar va fi foarte greu. Speră la un ajutor din partea Astrei, miercuri, în confruntarea cu Universitatea. Pe lângă problemele din clasament, ardelenii s-au mai confruntat şi cu dificultăţi în afara terenului. 26 de persoane din club au fost diagnosticate iniţial cu noul coronavirus, dar ulterior s-au dovedit sănătoase. Asta e încurcat totuşi planurile de antrenament.

FC Botoşani este pe locul 5, cu 2 puncte sub FCSB şi 4 sub Astra. Dar nu mai contează! Faptul că FCSB a câştigat Cupa României, i-a asigurat Botoşaniului un loc de Europa League în sezonul următor, întrucât Astra şi Gaz Metan nu au licenţă pentru cupele europene. În acest moment, doar orgoliul îi mai face pe moldoveni să lupte la Cluj pentru cele 3 puncte. Nu au câştigat niciodată pe acest teren. În 8 vizite de Liga 1 în Gruia, au plecat învinşi de 6 ori şi au remizat de două ori. În jumătate dintre meciuri nu au marcat, iar în cealaltă jumătate au înscris o singură dată. Casa Pariurilor oferă cota 1,84 pentru „1 şi sub 3,5 goluri“.

Rezumând, pe biletul zilei am obţinut o cotă de 3,02, la Casa Pariurilor, pentru doi „solişti“ în combinaţie cu goluri. Am ales victoria Atalantei la Parma şi cel puţin 3 goluri înscrise şi succesul CFR-ului în faţa lui FC Botoşani, într-un meci în care să se înscrie de cel mult 3 ori. Miză 100 de lei şi aşteptăm un profit de 200.

ATENŢIE! Acestea sunt doar nişte pronosticuri ale tipsterilor FANATIK şi nu reprezintă o garanţie a câştigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază şi de sumele pe care alege să le mizeze.

