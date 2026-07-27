Biletul zilei la pariuri, marți, 28 iulie 2026. Câștig de 649 de lei cu fotbal

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Astăzi pariem pe două întâlniri din manșa secundă a turului 2 preliminar al Champions League, în care se dau bătălii crâncene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.49 la Superbet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de marți, 28 iulie 2026.

Cotă de 1.83 de la Dinamo Zagreb – Thun pentru biletul zilei la pariuri de marți, 28 iulie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Dinamo Zagreb – Thun, programat de la ora 21:00. Croații pornesc cu prima șansă la calificare, dar campioana Elveției este o nucă tare și poate produce oricând o surpriză.

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Este clar că experiența e de partea gazdelor, care au nenumărate jocuri în competițiile europene. În plus, Dinamo Zagreb are de partea sa și faptul că a reușit în tur să scoată un rezultat de egalitate, scor 1-1.

În ciuda faptului că o va aștepta o atmosferă infernală în capitala Croației, Thun are resursele necesare să încurce . La acest meci vom miza pe varianta ”interval goluri Thun: 1-2”, care are la Superbet o cotă de 1.83.

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Remiza de la Shamrock Rovers – Ararat Armenia aduce o cotă de 3.55

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Shamrock Rovers – Ararat Armenia, care se va desfășura de la ora 22:00. Se anunță o partidă extrem de intensă, mai ales că irlandezii vor fi nevoiți să se arunce în atac.

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Gazdele au pierdut la două goluri diferență în prima manșă și nu au altă variantă decât să pună presiune constantă pe adversar și să încerce să-l sufoce. Iar .

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Însă, armenii vin la adăpostul victoriei de acasă și vor încerca să stea în expectativă și să lovească pe contraatac. În aceste condiții, am ales pronosticul ”final: x”, pentru că și cota de 3.55 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 649 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 1.83 pentru pronosticul ”interval goluri Thun: 1-2” în meciul Dinamo Zagreb – Thun și o cotă de 3.55 pentru ”final: x” la Shamrock Rovers – Ararat Armenia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.49. Numai bună pentru un câștig de 649 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.