Biletul zilei la pariuri, marți, 28 mai 2024. Câștig de 598 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri, una de pe tabloul feminin și alta de pe cel masculin, din primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,98 la Unibet și așteptăm un profit bun.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Anna Blinkova – Sorana Cîrstea. Este unul dintre cele mai echilibrate dueluri din runda inaugurală, cu toate că românca pornește cu un mic avantaj.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Novak Djokovic – Pierre-Hugues Herbert. Liderul mondial este în căutarea unui nou titlu major, însă lupii tineri au ajuns aproape de vârf și simt miros de sânge.

Cotă de 1,90 de la Blinkova – Cîrstea pentru biletul zilei

Ajunsă pe locul 30 în clasamentul mondial la începutul acestei săptămâni, Sorana visează la încă un Grand Slam în care să depășească așteptările. Iar pentru asta trebuie să treacă ambițioasa Anna Blinkova.

Este perfect adevărat că românca vine după o eliminare prematură la Strasbourg, însă a știut mereu să treacă peste aceste momente dificile. Și a arătat asta și prin bucuria pe care a trăit-o când pe Arena Centrală.

Rusoaica are un an 2024 fără mari realizări, așa că este de așteptat ca Sorana să fructifice experiența mai mare. La acest meci vom miza pe varianta ”total game-uri: sub 20,5”, care are la Unibet o cotă de 1,90.

Seturile de la Djokovic – Herbert aduc o cotă de 3,15

Legendarul jucător sârb pare să fi intrat pe o pantă descendentă a carierei. Ajuns la 37 de ani, el nu a câștigat niciun turneu în acest sezon, iar în pregătirea pentru Roland Garros a pierdut surprinzător în semifinale la Geneva, în fața cehului Tomas Machac.

Nole a venit la Paris cu gândul de , însă misiunea pare extrem de dificilă. De altfel, mai toată lumea mizează pe lupii tinerii Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Herbert este departe de a putea să producă surpriza, însă va dori să facă o figură frumoasă în fața propriilor spectatori. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total seturi: peste 3,5”, pentru că și cota de 3,15 oferită de Unibet este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 598 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 1,90 pentru pronosticul ”total game-uri: sub 20,52” în meciul Anna Blinkova – Sorana Cîrstea și o cotă de 3,15 pentru ”total seturi: peste 3,5” la Novak Djokovic – Pierre-Hugues Herbert, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,98. Numai bună pentru un câștig de 598 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.