Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 28 octombrie 2025. Câștig de 303 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 28 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 303 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Italia, etapa intermediară din Seria A.
FANATIK
27.10.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 28 octombrie 2025 Castig de 303 lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, marți, 28 octombrie 2025. Câștig de 303 lei cu fotbal. Sursă foto: hepta
ADVERTISEMENT

S-a scurs un nou weekend plin de meciuri în cele mai tari campionate din Europa, dar fotbalul de clasă continuă și marți, 28 octombrie, iar noi, cu ajutorul MAXWIN, am pregătit un bilet cu două partide interesante, care ne poate rotunji veniturile la început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, marți, 28 octombrie 2025. Câștig de 303 lei cu fotbal

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din Seria A dintre Lecce și Napoli. Gazdele vor să se depărteze cât mai mult de locurile periculoase din zona roșie, pe când elevii lui Antonio Conte vor să continue, după victoria cu Interul lui Cristi Chivu, seria bună și astfel să conducă în continuare ierarhia.

ADVERTISEMENT

Urmărind partidele directe dintre cele două formații, elevii lui Antonio Conte pleacă ca mari favoriți la triumf. Ne așteptăm la un duel în care campioana Italiei să domine, iar la MAXWIN avem o cotă foarte atractivă de 1,57 pentru selecția „2 solist” în Lecce – Napoli.

Cotă de 1,93 la Atalanta – AC Milan

De asemenea, tot marți se joacă un meci tare în campionatul italian. AC Milan merge pe terenul celor de la Atalanta, în căutarea celor trei puncte. Ambele formații vin după serii fără înfrângere, iar spectacolul este asigurat.

ADVERTISEMENT
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

Noi credem că atât Atalanta, cât și AC Milan vor reuși să marcheze în acest duel, acest lucru întâmplându-se în 4 din ultimele 5 întâlniri. La MAXWIN, cota oferită pentru selecția „peste 2,5 goluri” este de 1,93, una foarte bună pentru a ne rotunji câștigurile.

ADVERTISEMENT
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu...
Digisport.ro
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, avem de la MAXWIN o cotă de 1,57 pentru selecția peste „2 solit” în meciul Lecce – Napoli și o cotă de 1,93 pentru „peste 2,5 goluri marcate” în Atalanta – AC Milan. Combinate pe același bilet, acestea ne oferă o cotă totală de aproximativ 3,03 — numai bună pentru un câștig de 303 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT
Pontul zilei de duminică, 26 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 26 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru FCSB – UTA
Biletul zilei la pariuri, duminică, 26 octombrie 2025. Câștig de 426 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 26 octombrie 2025. Câștig de 426 de lei cu fotbal
Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 25 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru CFR Cluj – Farul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient!...
iamsport.ro
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient! Nu îi va regreta nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!