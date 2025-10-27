ADVERTISEMENT

S-a scurs un nou weekend plin de meciuri în cele mai tari campionate din Europa, dar fotbalul de clasă continuă și marți, 28 octombrie, iar noi, cu ajutorul MAXWIN, am pregătit un bilet cu două partide interesante, care ne poate rotunji veniturile la început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, marți, 28 octombrie 2025. Câștig de 303 lei cu fotbal

Primul meci care ne-a atras atenția este confruntarea din Seria A dintre Lecce și Napoli. Gazdele vor să se depărteze cât mai mult de locurile periculoase din zona roșie, pe când , , seria bună și astfel să conducă în continuare ierarhia.

Urmărind partidele directe dintre cele două formații, elevii lui Antonio Conte pleacă ca mari favoriți la triumf. Ne așteptăm la un duel în care campioana Italiei să domine, iar la MAXWIN avem o cotă foarte atractivă de 1,57 pentru selecția „2 solist” în Lecce – Napoli.

Cotă de 1,93 la Atalanta – AC Milan

De asemenea, tot marți se joacă un meci tare în campionatul italian. AC Milan merge pe terenul celor de la Atalanta, în căutarea celor trei puncte. Ambele formații vin după serii fără înfrângere, iar spectacolul este asigurat.

Noi credem că atât Atalanta, cât și AC Milan vor reuși să marcheze în acest duel, acest lucru întâmplându-se în 4 din ultimele 5 întâlniri. La MAXWIN, cota oferită pentru selecția „peste 2,5 goluri” este de 1,93, una foarte bună pentru a ne rotunji câștigurile.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, avem de la MAXWIN o cotă de 1,57 pentru selecția peste „2 solit” în meciul Lecce – Napoli și o cotă de 1,93 pentru „peste 2,5 goluri marcate” în Atalanta – AC Milan. Combinate pe același bilet, acestea ne oferă o cotă totală de aproximativ 3,03 — numai bună pentru un câștig de 303 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.