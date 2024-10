Biletul zilei la pariuri, marți, 29 octombrie 2024. Câștig de 480 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din Cupa României și Cupa Germaniei, în care se întâlnesc echipe de tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.80 la MaxBet și așteptăm un profit acceptabil.

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Poli Iași – UTA Arad, din prima etapă a Grupei C a Cupei României, care începe la ora 18:00. Se anunță un duel interesant între două echipe aflate cam la același nivel valoric.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este VfB Stuttgart – FC Kaiserslautern, din 16-imile de finală ale Cupei Germaniei, programată de la ora 21:45. Gazdele sunt mari favorite în fața unui adversar de ligă inferioară.

Golurile de la Poli Iași – UTA Arad aduc o cotă de 2.65

Cele două formații se află într-o grupă extrem de echilibrată în cea de-a doua competiție și au șanse importante de a merge mai departe și a încerca să dea marea lovitură de a prinde un loc în cupele europene.

La fel de adevărat este faptul că ambele combatante se află într-o bătălie crâncenă în campionat și s-ar putea ca cei doi antrenori să odihnească o parte dintre titulari. Și, în mod special Mircea Rednic, pentru că UTA are o deplasare grea, după victoria neașteptat de dificilă cu Gloria Buzău, .

Presiunea este mai mare pe Emil Săndoi, deoarece Poli Iași joacă în fața propriilor fani și orice rezultat negativ va spori nemulțumirea. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri Poli Iași: peste 1,5”, pentru că și cota de 2.65 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Cotă de 1.81 de la Stuttgart – Kaiserslautern pentru biletul zilei

Mijlocul acestei săptămâni aduce în prim-plan jocurile din Cupa Germaniei, o competiție în care outsiderele au șanse mari de a produce surprize, mai ales prin prisma faptului că în eșaloanele inferioare se joacă un fotbal de calitate.

Însă, sunt șanse extrem de mici să vedem o minune din partea lui Kaiserslautern, formație de mijlocul clasamentului în 2.Bundesliga, și asta pentru că Stuttgart a arătat o forță incredibilă pe MHP Arena.

În plus, vicecampioana Germaniei îl are pe . La acest meci vom miza pe varianta ”1 solist și nu marchează ambele echipe”, care are la MaxBet o cotă de 1.81.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 480 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.65 pentru pronosticul ”total goluri Poli Iași: peste 1,5” în meciul Poli Iași – UTA Arad și o cotă de 1.81 pentru ”1 solist și nu marchează ambele echipe” la VfB Stuttgart – FC Kaiserslautern, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.80. Numai bună pentru un câștig de 480 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.