Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 3 februarie 2026. Câștig de 631 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 3 februarie 2026, poate aduce un câștig de 631 lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din campionatele de top din Europa.
FANATIK
02.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 3 februarie 2026 Castig de 631 lei cu fotbal
Biletul zilei de marți, 3 februarie, poate aduce un câștig de 631 lei. Sursă foto: hepta
Astăzi pariem pe trei întâlniri din campionatele de top de pe continent. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.31 la Superbet și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de marți, 3 februarie 2026.

Cotă de 2.17 de la Bologna – AC Milan pentru biletul zilei la pariuri de marți, 3 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de marți la pariuri cu meciul Bologna – AC Milan, din etapa a 23-a din Seria A, programat de la ora 21:45. Este un duel extrem de interesant între două dintre formațiile importante din campionat.

AC Milan practică un fotbal excelent sub comanda lui Massimiliano Allegri și dorește să se mențină aproape de Inter. De cealaltă parte, vine după două înfrângeri consecutive. Având în vedere cele menționate, „rossoneri”  pleacă cu prima șansă, astfel că alegem pariul „2 solist”, care are la Superbet o cotă de 2.17.

Golurile de la Arsenal – Chelsea aduc o cotă de 1.73

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Arsenal – Chelsea, din Cupa Ligii, care va avea loc de la ora 22:00. „Tunarii” s-au impus în prima manșă, scor 3-2.

Cum lupta pentru calificarea mai departe este extrem de disputată, ambele formații vor lupta să marcheze. Duelul se anunță echilibrat, astfel că am ales selecția „GG – Ambele echipe marchează”, care are la Superbet cota 1.73.

Apetitul ofensiv al Barcelonei vine cu o cotă de 1.66

Ultimul meci de pe biletul zilei este cel dintre Albacete și Barcelona. Catalanii arată foarte bine și pleacă ca mari favoriți în duelul cu echipa angrenată în eșalonul secund din Spania.

În consecință, pentru acest meci am selectat „peste 2,5 goluri Barcelona”, care completează biletul zilei de marți, 3 februarie, cu o cotă de 1.66. Selecția pare una sigură, catalanii prezentând un fotbal ofensiv.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.17 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Bologna – AC Milan, o cotă de 1.73 pentru ”ambele echipe înscriu: da” la Arsenal – Chelsea și o cotă de 1.66 la „peste 2,5 goluri Barcelona” în meciul Albacete – Barcelona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.31. Numai bună pentru un câștig de 631 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pronosticurile pentru biletul zilei de marți:

  • 2 solist – Bologna – AC Milan, cotă 2.17
  • GG, ambele echipe marchează – Arsenal – Chelsea, cotă 1.73
  • Peste 2,5 goluri Barcelona – Albacete – Barcelona, cotă 1.66
