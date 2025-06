Biletul zilei la pariuri, marți, 3 iunie 2025. Câștig de 288 de lei cu două meciuri de fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din grupele UEFA Women’s Nations League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.88 la NetBet și așteptăm un profit nemaipomenit cu biletul zilei la pariuri de marți, 3 iunie 2025.

Cotă de 1.60 la meciul Polonia – România

își încheie parcursul în această ediție a Ligii Națiunilor cu un duel complicat, în deplasare contra Poloniei. Momentan, .

Așadar, pentru a evita retrogradarea directă în Liga C, formația pregătită de Massimo Pedrazzini are nevoie de un rezultat pozitiv în Polonia, combinat cu un pas greșit al Bosniei în partida de pe teren propriu contra Irlandei de Nord. Pentru naționala Poloniei, miza este inexistentă în acest duel, deoarece echipa are 13 puncte și are deja asigurată promovarea directă în Liga A. În februarie, Polonia a învins România cu 1-0 la București.

Ținând cont de aceste aspecte, suntem de părere că meciul de la Gdansk va fi unul deschis, așadar la acest duel vom miza pe pronosticul „Total goluri: peste 2.5”, care la NetBet are o cotă de 1.60.

Victoria Portugaliei aduce o cotă de 1.80

Al doilea duel pe care vi-l propunem astăzi la biletul zilei este cel dintre Portugalia și Belgia, din ultima etapă a Ligii A. Cele două formații fac parte din Grupa C, unde au fost surclasate de finalistele ultimei Cupe Mondiale, Spania și Anglia.

Portugalia are 4 puncte după 5 runde, unul în plus față de Belgia, iar cele două se luptă pentru a evita retrogradarea directă. Ibericele s-au impus în meciul tur, scor 1-0, și vor beneficia de avantajul terenului propriu, așadar pentru acest meci am ales varianta „1 solist”, care are la NetBet o cotă de 1.80.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.60 pentru pronosticul „Total goluri: peste 2.5” în meciul Polonia – România și o cotă de 1.80 pentru „1 solist” la Portugalia – Belgia, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2.88. Numai bună pentru un câștig de 288 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.