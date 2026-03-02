Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 3 martie 2026. Câștig de 495 de lei cu meciuri din Spania și Anglia

Biletul zilei la pariuri de marți, 3 martie 2026, poate aduce un câștig excelent, de 495 de lei, cu meciuri din cele mai tari țări ale Europei, Spania și Anglia.
FANATIK
02.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 3 martie 2026 Castig de 495 de lei cu meciuri din Spania si Anglia
Biletul zilei include meciul dintre Barcelona și Atletico Madrid
Ziua de marți o să producă un fotbal spectacol, cu meciuri din Premier League și Cupa Spaniei, iar noi căutăm să avem biletul zilei care să fie verde și să ne aducă un câștig frumos.

Bournemouth – Brentford, duel care anunță spectacol în Premier League

Confruntarea dintre Bournemouth și Brentford, din etapa cu numărul 29 din Premier League, se anunță a fi una plină de suspans, care se va disputa până la ultimul fluier al arbitrului. Ambele formații vin după meciuri reușite, Brentford a bătut-o pe Burnley, 4-3, în timp ce Bournemouth a remizat, pe teren propriu, cu Sunderland.

În tur, cei de la Brentford s-au impus clar, cu 4-1, în fața trupei lui Andoni Iraola. Astfel, noi mizăm la meciul dintre Bournemouth și Brentford pe minim 3 goluri înscrise, pentru o cotă de 1,62 oferită de Superbet.

Wolverhampton – Liverpool, continuă cormoranii  forma bună?

Liverpool continuă lupta pentru locurile de Champions League, asta după ce în ultima rundă s-au impus clar, 5-2, contra celor de la West Ham, pe Anfield Road. De cealaltă parte, cei de la Wolverhampton au bătut-o pe Aston Villa, 2-0.

Acum, cormoranii urmează să se deplaseze pe terenul lui Wolves, echipă aflată pe ultimul loc în Premier League. Astfel, noi credem că va fi un duel echilibrat, ce va avea puține goluri, iar oaspeții vor domina. Noi mizăm pe minim 10 cornere în meci la o cotă de 1,78 oferită de Superbet.

Barcelona – Atletico Madrid, returul din semifinalele  Cupei Spaniei

Barcelona primește vizita celor de la Atletico Madrid în semifinalele Cupei Spaniei, asta după ce în tur a fost o victorie clară a trupei condusă de Diego Simeone, care s-a impus cu 4-0 și are prima șansă la calificare.

Totuși, cei de la Barcelona sunt gata să se lupte până la ultimul fluier și datorită acestui lucru noi mizăm pe minim 4 goluri în meci pentru o cotă de 1,68 oferită de Superbet. Astfel, biletul zilei format din cele 3 meciuri de mai sus ne aduce o cotă de 4,84 și cu o miză de 100 de lei poți câștiga 495 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

