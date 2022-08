Biletul zilei la pariuri, marți, 30 august 2022. Mizăm pe două partide din Anglia și România pentru un câștig de peste 500 de lei

După un week-end nebun, cu rezultate dintre cele mai interesante, cele mai importante campionate ale Europei, dar și SuperLiga României, se pregătesc de prima intermediară a sezonului în curs. Pentru biletul zilei de marți, 30 august 2022 am ales două meciuri extrem de atractive, istorice le putem spune, dar de la care avem așteptări diametral opuse. Le-am analizat și credem că am găsit formulele câștigătoare care ne vor aduce o simă importantă de ani. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,02 la .

Deschidem biletul zilei de marți, 30 august 2022 cu duelul din Premier league la care ne-am oprit, cel dintre Southampton și Chelsea. Deși pare un duel dinainte adjudecat de fosta campioană a Europei, noi avem motive să credem că până să câștige, Chelsea va avea mult de muncit. Acest lucru, sigur, că nu este o noutate atunci când ne referim la meciurile din primul eșalon al Angliei, iar noi vom miza pe goluri.

Pentru cea de a doua propunere revenim în România. Rapid – Universitatea Cluj este, aparent, o partidă care nu ar trebui să ne încurajeze să pariem pe ea. Și totuși, întâlnirea de sub Podul Grant, veți vedea, că are toate premisele unul joc spectaculos, chiar dacă fără multe reușite ale atacanților și, ceea ce ne interesează pe noi, ne va aduce și un profit mai mult decât atractiv.

Cotă de 2,05 pe biletul zilei în disputa Southampton – Chelsea

Prima propunere de pe biletul zilei de marți, 30 august 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre două grupări de tradiție din primul eșalon al fotbalului din Anglia, Southampton și Chelsea. Vorbim despre două formații extrem de iubite și, chiar dacă nu are statutul unui derby al sudului Angliei, este genul de meci care trage și ne atrage și pe noi să mizăm pe el.

Suntem tentați să mizăm pe goluri, și nu puține, pentru că și istoricul confruntărilor directe ne indică acest lucru. Lăsăm, însă, istoria în pace și vom miza exclusiv pe ceea ce au arătat cele două oponente în acest început de sezon. Așadar, gazdele sunt genul acela de echipă care neavând obiective înalte profită de orice apariție în Premier League și o face într-un mod absolut minunat, fără să păcălească fotbalul.

”Albaștrii” lui Thomas Tuchel, pe de altă parte, au un statut și un blazon de respectat așa că pentru ei orice meci trebuie abordat la victorie și exact acest aspect ne îndreptățește să credem că vom vedea un meci spectaculos cu multe reușite de ambele părți. Deși ar trebui să acordăm un avantaj minim, măcar 5% londonezilor, nu suntem convinși că ”sfinții” sunt de acord cu acest lucru.

Cum spuneam mai devreme, de-a lungul anilor cele două echipe au oferit meciuri epice, cu multe răsturnări de situații și goluri multe, chiar dacă, măcar în ultimele sezoane Chelsea a fost vioara întâi. Vom merge în acest caz pe varianta în care ambele oponente vor puncta, ba chiar mizăm pe faptul că una dintre ele va înscrie un gol mai mult decât adversara: ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,05.

Rapid – ”U” Cluj ne aduce o cotă de 2,45 la biletul zilei

Revenim în România pentru unul dintre cele mai vechi dueluri din primul eșalon Rapid – ”U” Cluj. Este un meci cu parfum de istorie. Chiar dacă între timp lucrurile s-au schimbat, din punct de vedere juridic, pentru ambele grupări, rivalitatea de altă dată este dusă mai departe de actualii jucători și oficiali.

Dacă vă întrebați de ce am ales o miză cu cotă atât de mare, e simplu de explicat. Ambele echipe înscriu destul de puține goluri, fiind preocupate mai mult, sau exclusiv în ceea ce o privește pe Universitatea Cluj, de jocul defensiv, mai ales atunci când evoluează în deplasare. Nici ardelenii nu au marcat mai mult de un gol pe teren străin, în actualul campionat, nici feroviarii mai mult de două în infernul din Giulești. Acum lucrurile sunt și mai simple pentru că trupa lui Adi Mutu aspiră la pozițiile fruntașe, chiar dacă rămâne corijentă la capitolul spectacol.

”U” Cluj nu poate visa, deocamdată, la mai mult de o remiză, întrucât a demonstrat deja că nu are jucători capabili să facă față rigorilor din primul eșalon. Noi vom merge cu încredere pe pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce vom vedea pe micile ecrane: ”se vor înscrie sub 1,5 goluri”, care are o cotă de 2,45 la

Biletul zilei aduce un profit potențial de 502 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți, 30 august 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri” în duelul dintre Southampton și Chelsea și o cotă de 2,45 pentru ”se marchează sub 1,5 goluri”, în disputa dintre Rapid și Universitatea Cluj, care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 502 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.