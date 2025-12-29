Biletul zilei la pariuri, marți, 30 decembrie 2025. Câștig de 320 de lei cu meciuri din Premier League

ADVERTISEMENT

Spectacolul din Anglia continuă și în ajun de an nou, iar noi mizăm pe 3 meciuri care au importanță mare în stabilirea locurilor fruntașe.

Manchester United primește vizita lui Wolverhampton. Victorie facilă pentru gazde?

Manchester United are un sezon mult mai bun față de cel precedent, iar Ruben Amorim și elevii săi adună rezultate pozitive care dau speranțe suporterilor cu privire la clasarea finală la încheierea sezonului. Aceștia speră ca echipa să revină în Champions League, însă drumul este lung până acolo.

ADVERTISEMENT

Pe Old Trafford urmează să vină Wolverhampton, trupă ce pare condamnată la a juca în liga secundă din stagiunea viitoare, asta după ce nu a bifat vreun succes până acum. Datorită acestor lucruri, noi mizăm pe o victorie a lui Manchester United, pentru o cotă de 1,35 oferită de Don.ro.

Chelsea, față în față cu surpriza sezonului din Premier League. Își revine trupa lui Maresca?

Chelsea a avut un meci ciudat în ultima rundă, contra celor de la Aston Villa, care s-a încheiat cu un eșec, chiar dacă trupa condusă de Enzo Maresca a fost cea care, per total, a jucat mai bine și a condus la pauză cu 1-0.

ADVERTISEMENT

Londonezii au fost însă nevoiți să se recunoască bătuți, iar acum joacă din nou acasă, cu Bournemouth, una dintre revelațiile sezonului. Noi mizăm pe o victorie a lui Chelsea, pentru o cotă de 1,57 oferită de Don.ro.

ADVERTISEMENT

Duel tare în Anglia în lupta pentru titlu

Runda intermediară va aduce un duel ce se va dovedi, cel mai probabil, decisiv în lupta pentru titlu la finalul sezonului. Pe Emirates stadium vine Aston Villa, formație care are 11 victorii la rând și visează la locul 1, ocupat chiar de adversară, Arsenal.

Totuși, echipa lui Arteta a arătat că este una dintre cele mai bune din lume, iar datorită acestui lucru noi mizăm pe o victorie a lui Arsenal, la o cotă de 1,48 oferită de Don.ro. Astfel, format din cele 3 meciuri de mai sus ne aduce o cotă totală de 3,13, iar cu 100 de lei mizați o să avem un câștig de 320 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.