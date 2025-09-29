Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, marți, 30 septembrie 2025. Câștig de 228 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de marți, 30 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 228 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Champions League.
FANATIK
29.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri marti 30 septembrie 2025 Castig de 228 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, marți, 30 septembrie. Poți da lovitura la DON.ro. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Astăzi pariem pe două întâlniri din cea de-a doua etapă a grupei de Champions League, în care se anunță dueluri tari și interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2.28 la DON.RO și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de marți, 30 septembrie 2025.

Cotă de 1,71 la Chelsea – Benfica, pentru biletul zilei la pariuri de marți, 30 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de miercuri la pariuri cu meciul Chelsea – Benfica, programat de la ora 22:00. Este un meci ce propune garantat spectacol, mai ales datorită revenirii lui Jose Mourinho pe Stamford Bridge, tehnicianul care i-a preluat recent pe lusitani.

Londonezii vin după 2 eșecuri consecutive în campionat, însă pot profita totuși de avantajul terenului propriu. Portughezii în schimb sunt neînvinși în competiția internă, iar moralul echipei este unul bun. Vom miza pentru acest meci pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,71 la DON.ro.

Cotă de 1,33 la Inter – Slavia Praga, pentru biletul zilei la pariuri de marți, 30 septembrie 2025

Următorul meci pe care ne concentrăm este disputa dintre Inter și Slavia Praga. Italienii, care au obținut al doilea succes consecutiv cu Chivu pe bancă, speră să lege un nou rezultat bun și în Champions League, mai ales după victoria din etapa precedentă cu Ajax.

Cehii nu se vor lăsa prea ușor, chiar dacă joacă în deplasare. Fosta echipă a lui Nicușor Stanciu se află pe locul 2 în campionat, neînvinsă în primele 10 etape. Vom miza la această partidă pe varianta „1”, care are o cotă de 1,33 la DON.ro.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 228 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la DON.RO o cotă de 1.71 pentru pronosticul „ambele echipe marchează: Da” în meciul Chelsea – Benfica și o cotă de 1.33 pentru ”1” la Inter – Slavia Praga, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2.28. Numai bună pentru un câștig de 422 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

