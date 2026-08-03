Biletul zilei la pariuri, marți, 4 august. Două meciuri europene aduc un câștig de 525 de lei

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Cu U Craiova eliminată din Champions League și FCSB din Conference League, preliminariile celor două competiții. Iar pentru biletul zilei de marți, 4 august, am ales exact partidele celor două formații care au oprit drumul echipelor românești. Mai exact, vom miza pe meciurile lui Levski Sofia și FK Auda, pentru o cotă totală de 5,25.

Cotă 2,36 pentru un succes sigur al bulgarilor

După ce a trecut de U Craiova cu 3-2 la general (1-0 acasă și ), Levski Sofia e cu un pas mai aproape de grupa Ligii Campionilor. În turul 3 preliminar, bulgarii primesc vizita kazahilor de la Kairat Almaty. Oaspeții încearcă să se califice pentru a doua oară consecutiv între cele 36 formații din grupă. Dar se anunță o misiune destul de grea. Levski are patru victorii din patru pe teren propriu în acest start de sezon. Iar două dintre ele au venit în Europa: 4-0 cu Borac Banja Luka, echipa campioană din Bosnia și Herțegovina, și 1-0 cu U Craiova. În celelalte două jocuri, Levski a jucat în campionat, 2-1 cu Dunav Ruse și 3-0 cu Septemvri Sofia. Așadar, patru meciuri, patru victorii și un singur gol încasat. Mai mult, în trei dintre aceste întâlniri, Levski a condus din pauză.

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Pentru Kairat este, de asemenea, a treia dublă europeană din acest sezon. În primul tur preliminar al Champions League, kazahii au eliminat campioana Muntenegrului, pe Sutjeske, după 2-1 acasă și 2-0 în deplasare. În turul secund, însă, a fost mai greu cu ciprioții de la Omonia. Fiecare formație s-a impus pe teren propriu cu 1-0, astfel că la retur s-a ajuns la lovituri de departajare. Iar Kairat a avut câștig de cauză. Interesant e că Omonia a jucat în inferioritate numerică aproape trei sferturi din timpul celor două partide, având oameni eliminați atât în tur (Nego, în minutul 34, la 1-0), cât și în retur (Kakoulis, min. 26, la 0-0 și Coulibaly, min. 111, la 0-1). S-ar putea spune că echipa din Almaty a avut ceva noroc. Mizăm pe o victorie sigură a lui Levski, iar „1 pauză / 1 final” are cotă 2,36 la MrBit.

Cotă 2,22 pe biletul zilei la pariuri în meciul lui Auda. Mizăm pe goluri

Cel de-al doilea meci de pe biletul zilei de marți, 4 august, este FK Auda – Dinamo City, un duel letono-albanez. Despre Auda știm deja că a eliminat FCSB, după 3-2 în Ghencea și . O dublă victorie surprinzătoare, mai ales că fosta campioană a României era văzută drept favorită. Chiar și după înfrângerea de acasă, formația antrenată de Marius Baciu avea prima șansă la calificare în viziunea bookmakerilor. Însă, până la urmă letonii s-au impus și au ajuns la patru meciuri consecutive câștigate.

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De partea cealaltă, Dinamo City se află în fața celui de-al cincilea meci oficial din acest start de sezon. Toate cele patru anterioare fiind în preliminariile Conference League. În primul tur, după 0-1 acasă, Dinamo City a câștigat cu 2-1 pe terenul lui FC Astana și a împins „dubla” în prelungiri, unde a mai marcat de două ori pentru un 4-2 la general. Iar în turul secund, după 1-1 pe terenul slovenilor de la Aluminij, albanezii au închis calificarea cu un 3-0 clar acasă. Dinamo City a demonstrat până acum că poate să marcheze, a făcut-o de fiecare dată în deplasare. FK Auda i-a dat 7 lui FCSB. Două formații, așadar, cu apetit ofensiv, dar și cu anumite carențe defensive.

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Tocmai de aceea, am ales „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, un pariu combinat care la MrBit are cotă 2,22. Coroborat cu acea cotă de 2,36 la Levski – Kairat, obținem o cotă totală de 5,25. Numai bună să facem, cu 100 lei miză, un profit de 425 de lei la MrBit, dacă inspirația a fost de partea noastră.

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ATENȚIE! Cele două pariuri de pe biletul zilei sunt doar pronosticuri alese de autorul acestui articol și nu reprezintă nicidecum o garanție a câștigului. Pariați responsabil și alegeți conștient mizele pentru fiecare bilet.