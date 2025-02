Biletul zilei la pariuri, marți, 4 februarie 2025. Câștig de 411 lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatul nostru, unde surprizele apar de la o etapă la alta. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.12 la UniBet și așteptăm un profit frumușel cu biletul zilei la pariuri de marți, 4 februarie 2025.

Cotă de 1.98 la Rapid – Unirea Slobozia

Prima selecție de pe biletul zilei la pariuri de marți, 4 februarie, este meciul dintre Rapid și Unirea Slobozia. Giuleștenii se află în plină luptă pentru a prinde ultimul loc ce garantează prezența în play-off.

Echipa lui Marius Șumudică și are din nou emoții în ceea ce privește atingerea primului obiectiv din acest sezon: clasarea în primele 6.

. Ialomițenii luptă și ei în acest sezon, însă obiectivul acestora este evitarea retrogradării. Ținând cont de situațiile ambelor echipe, am mizat pe varianta „total goluri peste 2.5”, care la UniBet are o cotă de 1.98.

Cotă de 2.08 la Dinamo – Oțelul Galați

Dinamo traversează un sezon fantastic. „Câinii” se află pe loc de play-off, iar fanii îi motivează să lupte chiar pentru titlu. Echipa lui Zeljko Kopic vine după o serie de rezultate foarte bune.

Formația din „Ștefan cel Mare” are 41 de puncte după 24 de etape și ocupă momentan locul 3. De partea opusă, Oțelul a început sezonul bine, dar l-a continuat tot mai slab.

Echipa moldavă ocupă locul 10, cu 28 de puncte, fiind departe de play-off. Ovidiu Burcă, numit pe banca tehnică la începutul acestui an, se va reîntâlni cu fosta sa echipă, pe care a reușit să o readucă în primul eșalon. Ținând cont de aceste aspecte, am selectat varianta „ambele echipe vor înscrie”, care la UniBet are o cotă de 2.08.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 411 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la UniBet o cotă de 1.98 pentru pronosticul „total goluri peste 2.5” în meciul Rapid – Unirea Slobozia și o cotă de 2.08 pentru „ambele echipe vor înscrie” la Dinamo – Oțelul Galați, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.12. Numai bună pentru un câștig de 411 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.