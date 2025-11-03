Biletul zilei la pariuri, marți, 4 noiembrie 2025. Câștig de 509 lei cu fotbal din Champions League

ADVERTISEMENT

Marți au loc primele meciuri din runda a 4-a a fazei ligii din UEFA Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.09 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 4 noiembrie 2025.

Cotă de 2.67 la PSG – Bayern Munchen pentru biletul zilei la pariuri de marți, 4 noiembrie 2025

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, nu traversează cel mai bun moment înainte de partida cu Bayern din UEFA Champions League, care se va disputa marți, de la ora 22:00, pe Parc des Princes. Cu excepția victoriei clare, 7-2, contra lui Bayer Leverkusen în precedenta rundă din Liga Campionilor, gruparea pregătită de Luis Enrique a înregistrat rezultate dezamăgitoare în ultima lună.

Parizienii au remizat cu Lille, Strasbourg și Lorient în campionat, unde se află în continuare pe primul loc, datorită succesului la limită obținut sâmbătă contra lui Nice, 1-0, cu o reușită semnată de Goncalo Ramos în minutul 90+4. De cealaltă parte, nu a făcut niciun pas greșit în acest sezon, având victorii pe linie în toate competițiile. Așadar, pentru acest duel am ales pronosticul „2 solist”, care la Betano are cota 2.67.

Cotă de 1.91 la Napoli – Eintracht Frankfurt

De la ora 19:45, Napoli va primi vizita celor de la Eintracht Frankfurt pe stadionul „Diego Armando Maradona”. Formația pregătită de Antonio Conte este lider în Serie A, însă în UEFA Champions League are doar 3 puncte după primele trei runde. Campioana Italiei a învins-o pe Sporting cu 2-1, însă a suferit două eșecuri: 0-2 cu Manchester City și un uluitor .

De cealaltă parte, cele trei partide ale lui Eintracht Frankfurt s-au încheiat cu același scor: 5-1. În prima dintre ele, germanii s-au impus, contra lui Galatasaray, însă apoi au fost învinși clar atât de Atletico Madrid, cât și de Liverpool. Ne așteptăm la un nou duel spectaculos, așadar vom miza pe varianta „Ambele marchează și peste 2.5 goluri”, care are la Betano o cotă de 1.91.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2.67 pentru pronosticul „2 solist” în meciul PSG – Bayern Munchen și o cotă de 1.91 pentru „Ambele marchează și peste 2.5 goluri” la Napoli – Eintracht Frankfurt, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.09. Numai bună pentru un câștig de 509 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.