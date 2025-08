Biletul zilei la pariuri, marți, 5 august 2025. Câștig de 561 de lei cu fotbal din Liga Campionilor

În această săptămână continuă preliminariile Champions League, iar astăzi vom paria pe două meciuri din turul 3. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,61 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de marți, 5 august 2025.

Cotă 1,70 de la Shkendija – Qarabag pentru biletul zilei la pariuri de marți, 5 august 2025

Shkendija și Qarabag se întâlnesc . Manșa tur se joacă în Macedonia de Nord, marți, 5 august, de la ora 21:00. Gazdele sunt surpriza plăcută a acestor preliminarii, după ce, în turul al 2-lea . Nord-macedonenii s-au impus atunci cu scorul general de 3-1.

Se anunță un meci spectaculos având în vedere prestațiile celor două formații din ultima perioadă. Ele se întâlnesc oficial pentru prima dată în istorie. Trei din ultimele patru partide în care a fost implicată Shkendija s-au încheiat cu cel puțin un gol marcat de ambele echipe.

De cealaltă parte, șase din ultimele șapte meciuri în care a fost implicată Qarabag au oferit un total de cel puțin trei goluri. Totuși, azerii rămân favoriți, astfel că la acest duel am ales varianta „2 solist”, care la Betano are o cotă de 1,70.

Cota de 3,30 de la Malmo – FC Copenhaga completează biletul zilei de marți

Duel nordic pentru play-off-ul UEFA Champions League. Prima manșă a „dublei” Malmo – FC Copenhaga va avea loc marți, 5 august, de la ora 20:00, pe stadionul „Elada”. Campioana are un lot mult mai valoros și este cotată cu prima șansă la calificare.

Campioana Suediei se anunță o nucă tare. E neînvinsă în ultimele 10 meciuri, cu 8 victorii și 2 egaluri. În 6 dintre aceste jocuri, Malmo a dat minim 3 goluri. În plus, 9 din ultimele 11 succese ale gazdelor au venit minim 2 goluri diferență.

FC Copenhaga n-are amintiri plăcute cu echipele din Suedia. Are un singur succes în 7 meciuri, cu 3 remize și 3 eșecuri. Dar, având în vedere diferența de acum, a venit momentul ca danezii să își îmbunătățească palmaresul Astfel, la această confruntare am ales să dăm credit pronosticului „2 solist și peste 1,5 goluri”, care la Betano are cota 3,30.

Cotă 5,61 de la biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la Betnaoo cotă de 1,70 pentru pronosticul „2 solist” la Shkendija – Qarabag și o cotă de 3,30 pentru „2 și Peste 1,5 goluri” la meciul Malmo – FC Copenhaga, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5,61, numai bună pentru un câștig de 561 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.