Biletul zilei la pariuri, marți, 5 mai 2026. Câștig de 306 lei cu fotbal

Dacă e marți, e Champions League, iar la finalul zilei vom ști prima finalistă din Liga Campionilor din acest an. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.06 la SUPERBET și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de marți, 5 mai 2026.

Cotă de 1.95 de la Arsenal – Atletico Madrid pentru biletul zilei la pariuri de marți, 5 mai 2026

Meciul tur dintre Atletico Madrid și Arsenal a fost unul pe cinste, însă a fost umbrit de prestațiile lui PSG și Bayern Munchen din ziua anterioară. De această dată, cele două echipe vor da startul în returul semifinalelor,

, iar cele două echipe au mai avut șanse să înscrie. Soarta calificării va fi decisă pe Emirates Stadium. Pentru această întâlnire vom miza pe selecția „Ambele echipe marchează – GG”, pentru o cotă de 1.95 oferită de SUPERBET.

Cota de 1.57 de la Al Khaleej – Al Hilal completează biletul zilei de marți

Fiind seară de Champions League, oferta europeană nu este una prea stufoasă, așa că al doilea pariu de pe biletul zilei de marți îl vom alege din meciul Al Khaleej – Al Hilal, din Saudi Pro League. Al Hilal „simte miros de sânge” pe acest final de sezon, după ce Al-Nassr a fost învinsă în deplasarea de la Al-Qadsiah.

Cu o victorie împotriva lui Al-Khaleej, Al-Hilal ar veni la două puncte în spatele liderului, iar meciul direct ar putea decide campioana Arabiei Saudite. Mizăm pe o victorie fără emoții a echipei la care evoluează Karim Benzema, iar pronosticul este „2 & peste 2.5 goluri”, pentru o cotă de 1.57 de la SUPERBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1.95 pentru pronosticul „GG” la Arsenal – Atletico Madrid și o cotă de 1.57 pentru „2 & peste 2.5 goluri” în meciul Al Khaleej – Al Hilal, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.06, numai bună pentru un câștig de 306 lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.