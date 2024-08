Biletul zilei la pariuri, marți 6 august. Câștig de peste 470 de lei din Liga Campionilor

Drumul spre continuă cu partidele din turul 3 preliminar, prima manșă fiind programată în această săptămână. Iar pentru biletul zilei la pariuri de marți, 6 august, am ales două meciuri foarte interesante, am obținut o cotă totală de 4,71 de la UNIBET și am putea obține un câștig de peste 470 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Cotă de 1,98 de la Dinamo Kiev – Rangers pentru biletul zilei la pariuri

Dinamo Kiev – Rangers este una dintre cele mai interesante „duble” din turul 3 preliminar al Champions League. Prima manșă se va juca marți seara, de la ora 21:00, dar nu în Ucraina, ci pe teren neutru, în Polonia, la Lublin, acolo unde formația din Kiev își dispută partidele din cupele europene considerate pe teren propriu.

Ar putea fi handicap serios pentru ucraineni, dar care nu s-a simțit mai deloc în turul precedent, contra sârbilor de la Partizan Belgrad, pe care i-au „demolat” pur și simplu în cele două partide tur-retur. A fost mai întâi un 6-2 în Polonia, pentru ca în manșa secundă de la Belgrad tot Dinamo Kiev să câștige cu un categoric 3-0.

Spre deosebire de adversara sa, Rangers intră în competiție direct în turul 3 preliminar, beneficiind de coeficientul UEFA superior. abia a început competițiile oficiale, a făcut doar un 0-0 în prima etapă de campionat cu Hearts, iar îngrijorarea este cuvântul care caracterizează cel mai bine starea de spirit din cadrul lotului. Pentru că nici rezultatele din presezon nu au excelat, trupa lui Philippe Clement înregistrând un egal și 3 eșecuri.

În acest condiții, intuiția ne spune să mergem pe mâna lui Dinamo Kiev în această partidă, dar nu ne vom risca pe un solist, ci vom alege varianta golurilor. Iar cea „peste 1,5 goluri Dinamo Kiev” ar trebui speculată imediat, pentru că și cota de 1,98 oferită de UNIBET este foarte tentantă.

Sparta Praga – FCSB aduce o cotă de 2,38 la biletul zilei

Tot marți, tot de la ora 21:00, dar la Praga, are loc un meci extrem de important pentru fotbalul românesc, așteptat cu sufletul la gură de mai toți microbiștii. Este vorba despre ci doar online, pe platforma Voyo.

Sparta Praga s-a calificat în turul 3 preliminar al Champions League după o dublă victorie contra irlandezilor de la Shamrock Rovers, 2-0 (d) și 4-2 (a), dar ceea ce ar trebui să- îngrijoreze pe români este forma excelentă pe care o traversează cehii. Au 5 victorii din tot atâtea posibile în meciurile oficiale jucate în acest început de sezon, cu 14 goluri marcate și doar 4 primite.

De partea cealaltă, FCSB are un început de sezon mai ezitant, mai ales în campionat, unde a folosit cu preponderență jucătorii de rezervă, dar nici în Champions League nu se poate spune că a impresionat. Chiar dacă rezultatele au fost pozitive, jocul încă scârțâie, iar pentru o calificare în play-off trupa lui Elias Charalambous trebuie să arate mult mai mult decât a făcut-o contra israelienilor de la Maccabi Tel Aviv.

Și în acest caz e greu de anticipat un solist, dar din nou varianta pe goluri ne poate scoate din încurcătură. Așa că vom alege pronosticul combinat „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care la UNIBET este răsplătit cu o excelentă cotă de 2,38, ce nu ar trebui ratată.

Posibil câștig de peste 470 de lei cu biletul zilei la pariuri de marți, 6 august

Astfel, pentru biletul zilei de marți la pariuri, avem de la UNIBET o cotă de 1,98 pentru pronosticul „peste 1,5 goluri Dinamo Kiev” în meciul Dinamo Kiev – Rangers și o cotă de 2,38 pentru „ambele marchează și peste 2,5 goluri” la Sparta Praga – FCSB, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,71. Numai bună pentru un câștig de 471 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.